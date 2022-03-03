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Мілевський в сльозах просив залишити його в живих і зупинити війну

3 березня 2022, 10:29

Відомий футболіст показав притулок, де жив разом з сім'єю, ховаючись від обстрілів російських військ.

Мілевський
Мілевський розплакався і просив зупинити війну / instagram.com/timi1010

Білоруський і український футболіст і нападник Артем Мілевський опублікував відео, на кадрах якого розповів, як ховається від війни на підземному паркінгу.

Спортсмен в сльозах показав притулок для своєї сім'ї і просив, щоб його залишили живим.

читайте також"Ось так виглядає Охтирка після приходу військ РФ": губернатор показав жахливі кадри"Намагаюся, як і всі, рятуватися. Ми просто хочемо миру. Я грав у Росії, грав в Україні, в Білорусі. Будь ласка, залиште нас живими. Припиніть це все. Ну реально, це вже затягнулося, блін. Настільки, що просто не можна це коментувати. Сподіваюся, що все вирішиться і люди домовляться між собою. Реально, ми просто в бункері. Просто на паркінгу сидимо, як я не знаю хто", - сказав Мілевський.

Нагадаємо, раніше український боксер Олександр Усік, який записався до лав тероборони, записав чергове звернення до українців та висловив своє захоплення українцями. Він зазначив, що пишається кожним своїм земляком.

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