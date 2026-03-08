Melovin висловився про зради у стосунках з екснареченим: "Чи буде хлопець"

Меловін замислився про майбутнє.

Melovin хлопець - Меловін висловився про стосунки з екснареченим / колаж: Главред, фото: instagram.com/melovin_official

Меловін був заручений з українським військовим

Після розриву стосунків артист прокоментував чутки про зради в парі

Місяць тому український співак Melovin повідомив про розрив заручин з військовим парамедиком Петром Злотєю. Пара заручилася наприкінці листопада 2025 року.

Під час стосунків Меловіна з Петром і після їхнього розриву активно ходили чутки про те, що один з партнерів був невірний іншому. Артист на проєкті "Ближче до зірок" вперше зізнався, чи це правда.

Мел стверджує, що його стосунки із Злотєю були прекрасними — без бруду і зрад. "Ніяких зрад не було. Все було чудово. Я неймовірно вдячний Петру. Я не закриваюся ні від чого. Життя триває. Ми живемо під час війни — я не знаю, чи буде завтра у мене дівчина, чи буде хлопець", - розмірковує співак.

Melovin хлопець - Меловін висловився про стосунки з екснареченим / Скріншот YouTube

Про персону: Melovin MÉLOVIN (справжнє ім'я Костянтин Миколайович Бочаров; нар. 11 квітня 1997, Одеса, Україна) — український співак, переможець шостого сезону українського вокального шоу "X-Фактор", переможець другого сезону гіпершоу "Маска". Представник України на 63-му пісенному конкурсі "Євробачення" в Португалії з піснею "Under The Ladder", де посів у фіналі 17-те місце. У липні 2021 року Mélovin здійснив камінг-аут як бісексуал на Atlas Weekend 2021, пише Вікіпедія.

