Патріоти країни на болотах згадали, що комедіант говорив за життя.

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Росіяни знову б'ються в істерики через українця / Колаж Главред, скріншот відео

У росіянин і Z-патріотів - чергова істерика. Все сталося через встановлення в Ростові-на-Дону пам'ятника відомому одеському сатирику Михайлу Жванецькому.

За інформацією пропагандистських ЗМІ, справа в проукраїнській позиції артиста. Зокрема, під час церемонії відкриття монумента одна з активісток російського терористичного руху НОД перервала виступ губернатора Ростовської області Василя Голубєва, заявивши, що Жванецький був "русофобом".

"А нікого не бентежить, що тут встановлюється пам'ятник русофобу? Він ненавидів Росію, мріяв зрівняти її з землею", — заявила z-патріотка.

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Але, як відомо, в Росії не можна відкривати рот без вказівки влади, тому "патріотку" потягла охорона губернатора, а пізніше на неї склали протокол.

У російському ростові чомусь вирішили встановити пам'ятник Жванецькому.

Але це обурило "патріотичних" росіян.

Дивитися зі звуком. pic.twitter.com/USPixKNEXI - Баба і кіт (@babaikit) February 14, 2024

Нагадаємо, раніше російський музичний критик Сергій Сосєдов, який ні співати, ні писати пісні не вміє, але прекрасно вмів стелитися перед українськими зірками, висловився проти поїздок артистів в зону російської окупації.

Також стало відомо, що у Кіркорова медичні проблеми після операції на сідницях. Артист встановив імпланти, однак після хірургічного втручання у нього почалися ускладнення.

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