"Вмирав-говорив українською": дружина колишнього друга Кобзона розповіла про смерть путініста

Легендарний композитор Ігор Поклад більше п'ятдесяти років дружив зі співаком-путіністом Йосипом Кобзоном, але розірвав дружбу в один день.

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Йосип Кобзон помер кілька років тому від онкологічного захворювання / колаж Главред, фото УНІАН

Покійний артист і співак Йосип Кобзон, який народився і виріс у місті Часів Яр (Донецька область), але завжди люто підтримував агресивну кремлівську політику, коли перебував уже на порозі смерті від онкозахворювання, розмовляв українською мовою. Про це в інтерв'ю порталу "Обозрєватєль" Світлана Поклад - дружина Ігоря Поклада (автора, в тому числі безсмертного хіта "Чарівна скрипка"). Подружжя багато років тісно спілкувалося з Кобзоном.

За словами Світлани, її чоловік припинив усіляке спілкування з путіністом, коли той почав публічно виступати проти України.

"Мій чоловік дружив з Кобзоном більше п'ятдесяти років. І коли у того таке сталося з головою, перервав спілкування. Йосип же збожеволів - це стовідсотково. Тобто розумієте, там вже не було з ким розмовляти, комусь щось розповідати. До речі, його рідні зізналися, що, коли він помирав, марив українською. І з ними розмовляв українською, вже перебуваючи без свідомості. Коли дізнався про його позицію – все. А раніше Кобзон у нас і вдома бував, коли до Києва приїжджав. І в ресторані зустрічалися, спілкувалися. Було таке. Ну що ж, це життя. Спільні фото з ним я не викидаю – я проти знищення пам'яті", – розповіла дружина Поклада.

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Нагадаємо, раніше чоловік путіністки і любительки "русского міра" Наташі Корольової, стриптизер Тарзан, налякав своїх шанувальників свіжим фото.

Зокрема, чоловік Корольової, якого його власна теща публічно визнала фекаліями, здався абсолютно несхожим на себе.

Також повідомлялося, що легендарна радянська співачка Алла Пугачова стала жертвою пластичної хірургії. Принаймні так вважає російський пластичний хірург Олександр Вдовін. Він вважає, що у зірки спостерігаються серйозні проблеми з обличчям - асиметрія в виличної зоні.

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