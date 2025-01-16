Маша Машкова вкотре принизила батька-путініста

Марія Машкова відповіла на хейт і зізналася, чи вибачалася перед батьком-путіністом.

https://glavred.net/stars/masha-mashkova-v-ocherednoy-raz-unizila-otca-putinista-10631093.html Посилання скопійоване

Марія Машкова і Володимир Машков не спілкуються довгий час / колаж: Главред, фото: instagram.com/masha_mashkova_official, instagram.com/tot_mashkov

Ви дізнаєтеся:

Що сказала Машкова про свого батька

Як відреагувала на хейт

Російська акторка Марія Машкова, яка публічно виступила проти кривавого вторгнення РФ в Україну і виїхала жити в США з країни-терориста, знову заговорила про свого батька, який у захваті від кривавого диктатора Путіна.

Як пише пропагандистське видання Стархіт, у 2022 році її батько Машков попросив доньку Марію покинути США і повернутися в терористичну Росію. Актриса відмовилася, заявивши, що тепер її дім в іншій країні.

відео дня

Машкова знову підтвердила, що вона вірна своїй позиції і не збирається спілкуватися зі своїм батьком-путіністом.

Користувачі мережі критикують Машкову за її позицію і пишуть їй гнівні коментарі. "Зрадити власного батька, після просити вибачення і продовжувати свої дії... Ви його розчарування на все життя", - висловилася одна з підписниць.

Марія мовчати не стала і зухвало відповіла на хейт. "Мені нема за що просити вибачення. Не дуже розумію, де ви побачили моє покаяння", - пожартувала 39-річна актриса.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Зазначимо, раніше Марія Машкова зробила цікаву заяву. На своїй сторінці в Instagram, вона написала, що у неї є новини з "її нового життя". За словами актриси, вона трохи змінила колір волосся і стала громадянкою Америки.

А також серед тих, до кого Володимир Машков відчуває демонстративну відразу, опинилася і його донька Марія Машкова, яка переїхала до США аби не мати нічого спільного з країною-окупантом.

Вас також може зацікавити:

Хто така Марія Машкова? Марія Машкова - російська актриса театру і кіно.

Виступила проти вторгнення Росії в Україну, про що заявила в ефірі CNN. 22 березня 2022 року телеканал РБК повідомив, що "акторка Марія Машкова, яка живе у США, назвала те, що відбувається в Україні, немислимим", а "її батько Володимир Машков, який підтримує російську спецоперацію, закликав доньку "бути гарною росіянкою" та "попросити вибачення за зраду"".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред