Маша Машкова офіційно відмовилася від по-батькові

Російська актриса Марія Машкова, яка визнає Росію агресором, а всіх, хто схвалює війну в Україні - злочинцями, зробила цікаву заяву.
На своїй сторінці в Instagram, вона написала, що має новини з "її нового життя".
За словами актриси, вона трохи змінила колір волосся і стала громадянкою Америки.
"Поміняла ім'я (раніше була Марія Володимирівна Машкова), відтепер - нова людина: Маша Машкова", - написала вона.
У пості - новини від Маші Машкової:
Крім того, Машкова анонсувала, що незабаром у неї відбудеться дебют в американському серіалі і в американському кіно.
"Необхідно збалансувати минуле і майбутнє, щоб відчувати себе краще зараз", - додала вона.
Нагадаємо, раніше актриса показала давнє звернення Машкова до дочки - двадцять років тому він написав для неї життєве напуття. У наші дні Марія щиро сподівається, що і він сам одного разу піде своєю порадою.
Раньше Марія Машкова звернулася до росіян із закликом тікати з країни-окупанта і не ставати співучасниками злочинів, скоєних проти України, якими є всі жителі РФ.
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