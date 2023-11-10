Маша Машкова офіційно відмовилася від по-батькові

Російська актриса Маша Машкова завжди підтримувала Україну в загарбницькій війні, яку розв'язала Росія.

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Володимир Машков, Марія Машкова / колаж: Главред, фото: instagram.com/tot_mashkov, instagram.com/masha_mashkova_official

Російська актриса Марія Машкова, яка визнає Росію агресором, а всіх, хто схвалює війну в Україні - злочинцями, зробила цікаву заяву.

На своїй сторінці в Instagram, вона написала, що має новини з "її нового життя".

За словами актриси, вона трохи змінила колір волосся і стала громадянкою Америки.

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"Поміняла ім'я (раніше була Марія Володимирівна Машкова), відтепер - нова людина: Маша Машкова", - написала вона.

У пості - новини від Маші Машкової:

Крім того, Машкова анонсувала, що незабаром у неї відбудеться дебют в американському серіалі і в американському кіно.

"Необхідно збалансувати минуле і майбутнє, щоб відчувати себе краще зараз", - додала вона.

Нагадаємо, раніше актриса показала давнє звернення Машкова до дочки - двадцять років тому він написав для неї життєве напуття. У наші дні Марія щиро сподівається, що і він сам одного разу піде своєю порадою.

Раньше Марія Машкова звернулася до росіян із закликом тікати з країни-окупанта і не ставати співучасниками злочинів, скоєних проти України, якими є всі жителі РФ.

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