"Путін - чисте зло": Машкова відреагувала на смерть Навального

Маша Машкова закликала зупинити зло, тобто російського терориста - Путіна.

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Машкова прокоментувала смерть Навального / Колаж Главред, фото Instagram/masha_mashkova_official

Російська актриса Марія Машкова, яка визнає Росію агресором, а всіх, хто схвалює війну в Україні, - злочинцями, відреагувала на смерть опозиційного політика терористичної Росії - Олексія Навального.

На своїй сторінці в Instagram, російська акторка опублікувала фото політика і зробила пост, присвячений йому. Вона запустила відео, де ще живий Навальний говорить:

"Що потрібно для торжества зла? Це бездіяльність добрих людей. Тому бездіяти - не треба", - говорив здоровий Навальний, маючи на увазі російський народ, який беззаперечно виконує накази свого вождя Путіна.

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"Я благаю весь світ... Всі вже знають, що Путін - це чисте зло. Він вбиває людей всередині своєї країни і зовні. Це не зупиниться. Чому???? Чому ми всі не можемо об'єднатися і посадити цього божевільного у в'язницю, де йому і місце? - ставить риторичне запитання актриса.

Нагадаємо, раніше акторка показала давнє звернення Машкова до доньки - двадцять років тому він написав для неї життєвий напуття. У наші дні Марія щиро сподівається, що і він сам одного разу дослухається до своєї поради.

Раніше Марія Машкова звернулася до росіян із закликом тікати з країни-окупанта і не ставати співучасниками злочинів, скоєних проти України, якими є всі жителі РФ.

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