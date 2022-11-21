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Маленький лев: дружина Бориса Джонсона показала рідкісне фото їхнього кудлатого дворічного сина

21 листопада 2022, 14:03

Керрі Джонсон відвела Вілфреда на Різдвяний ярмарок.

Борис і Керрі Джонсон
Борис і Керрі Джонсон разом виховують двох дітей / instagram.com/borisjohnsonuk

Громадська діячка і третя дружина колишнього прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона Керрі Джонсон (Саймондс) намагається приховувати обличчя їх спільних з політиком дітей - вони ще занадто малі, щоб впоратися з підвищеною увагою преси.

Однак напередодні різдвяних свят Керрі не втрималася, і показала, як виглядає Вілфред Лорі Ніколас - первісток в їх з Борисом парі, і молодший син прем'єр-міністра. Разом вони відвідали святковий ярмарок Зимова казка.

Вілфред в яскравому вбранні і з копицею буйного світлого волосся, явно успадкованого від батька, катався на каруселі разом з мамою. Керрі показала рідкісні фото дворічного малюка на своїй сторінці в Instagram.

Борис і Керрі Джонсон також виховують спільну доньку, Ромі Айріс Шарлотт, яка народилася в грудні 2021 року.

До шлюбу з Саймондс колишній прем'єр-міністр Великобританії був двічі одружений. Від шлюбу з Мариною Уілер у нього 4 дітей - дві доньки, Лара Леттіс Джонсон (нар. 1993) та Касія Пічез Джонсон (нар. 1997), і два сини, Майло Артур Джонсон (нар. 1995) та Теодор Аполло Джонсон (нар. 1999). Також у нього є позашлюбна дочка (нар. 2009).

Вільфред Джонсон
Вілфред Джонсон - перша дитина Бориса Джонсона в шлюбі з Керрі Саймондс / instagram.com/carrielbjohnson

Раніше стало відомо, що 49-річна німецька модель, акторка і телеведуча Хайді Клум планує подарувати своєму нинішньому чоловікові, 33-річному німецькому музиканту Тому Кауліцу, дитину.

Українська блогерка, бізневумен, а також дружина і менеджер співака Віктора Павлика Катерина Репяхова розповіла, як потрапила з однорічною дитиною в ДТП в Києві.

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