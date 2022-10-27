Джонсон стане на чолі проєкта "план Маршалла" з відновлення України - The Telegraph

Джонсон стане на чолі проекту "план Маршалла" з відновлення України - The Telegraph / колаж УНІАН

Колишній британський прем'єр Борис Джонсон на даний момент зайнятий новою організацією, яка повинна буде підтримувати Україну займатися її відновленням після фіналу україно-російської війни. Про це повідомляє британське видання The Telegraph, посилаючись на джерела, близькі до Джонсона.

Один з його друзів вже прямо називає такий проєкт "планом Маршалла" для України [так називався план фінансової підтримки країнами Заходу країн Європи, розорених Другою світовою війною ‒ Главред]. Нібито Джонсон має намір "залучити багато грошей" від приватних меценатів.

Інше джерело підтвердило, що Джонсон особисто займеться розробкою плану відновлення економіки України після війни з Росією.

"Він працює над великим проєктом, пов'язаним з Україною, який стосуватиметься реконструкції", – сказало джерело.

Як кажуть британські експерти, саме на такий новий напрямок діяльності Джонсона нещодавно натякав новий прем'єр Британії Ріші Сунак.

"Я щиро сподіваюся, що він продовжуватиме сприяти суспільному життю вдома та за кордоном", – сказав він.

Нагадаємо, раніше колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що не висуватиме свою кандидатуру на посаду.

"Я вважаю, що мені багато чого запропонувати, але боюся, що зараз просто невідповідний час", - зазначив ексчиновник.

Замість нього прем'єром Британії став колишній міністр фінансів - Ріші Сунак.

Сунак засуджує політику російського диктатора Володимира Путіна і його варварську війну проти України. Раніше він закликав не пускати Путіна на саміт G20. Також Сунак заявляв, що в разі призначення його на посаду прем'єр-міністра його першою поїздкою буде поїздка до Києва.

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