"Люди почнуть мене жаліти": Настя Приходько заговорила про домагання Костянтина Меладзе

Настя Приходько висловилася про конфлікт з Меладзе / Facebook Насті Приходько

Українська громадська і політична діячка, Заслужена артистка України, співачка Анастасія Приходько заговорила про непрості стосунки з музичним продюсером Костянтином Меладзе.

В інтерв'ю для Rostyslove Production артистка зізналася, що їхні стосунки, як співачки і продюсера, закінчилися на вкрай тривожній ноті. "Я дуже багато працювала з психологами, але через ту історію, яка відбулася, у мене почалися панічні атаки, страх людей і я це порівнюю якраз отой період від початку роботи з Костянтином Меладзе і до тієї історії, яка відбулася з ним потім. Мені здається, якщо я розповім цю історію, то люди почнуть мене жаліти і бачити в мені людину, яка чи жаліється, чи вона слабка. Може потім, коли я розповім, люди скажуть, чому ти не розповіла раніше, бо нас таких багато", - каже Приходько.

Уточнювати, що саме означає "та історія" і не потрібно. Свій травматичний досвід спілкування з Меладзе вона порівняла з аналогічним досвідом у Ані Лорак і Олі Полякової, які раніше звинувачували продюсера в недвозначних пропозиціях в обмін на розвиток кар'єри.

Однак навіть роки потому Анастасія не наважується розкрити подробиці - не хоче, щоб її жаліли або засуджували. Хоч проблему вона вже пропрацювала з фахівцями, говорити про неї відкрито вона зможе не скоро.

"Я буду її розповідати, коли буду в похилому віці, бо та історія… Я не боюсь її розповідати, вона просто дуже брудна. Буде бруднішою за історію Олі Полякової та Ані Лорак. Це така в мене психологічна травма, напевно, на все життя залишається і вона мені дуже болить", - розповідає артистка.

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