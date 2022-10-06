"Погана та кума...": Дмитро Гордон розповів про роман між Путіним та Оксаною Марченко

У Путіна роман з дружиною Медведчука / facebook.com, ua.depositphotos.com

Наприкінці вересня між Україною та Росією відбувся обмін полоненими. При цьому стало відомо, що 200 українських воїнів обміняли на одну-єдину людину - кума російського диктатора Володимира Путіна Віктора Медведчука.

Український ведучий і журналіст Дмитро Гордон в розмові з Віолеттою Логуновою повідомив, хто вплинув на рішення президента-тирана обміняти кума на полонених захисників України.

Так Гордон натякнув, що Путіна і дружину Медведчука, ведучу Оксану Марченко, пов'язують більш інтимні стосунки, ніж просто дружба.

"Що я думаю? Я думаю, що історію обміну ми дізнаємося обов'язково, але пізніше. Я думаю, що тут були задіяні потужні транснаціональні сили, де були враховані інтереси багатьох сторін. Все зав'язалося в єдиний клубок. Знаючі люди кажуть мені, що у Путіна і у дружини Віктора Медведчука, Оксани Марченко, особливі відносини. Я пікантно скажу "особливі відносини". Перший раз про це говорю. Виходячи з цього за великим рахунком Путіну Медведчук не потрібен. Поясню, чому. Медведчук - крадій", - заявив Гордон.

Володимир Путін є кумом Віктора Медведчука - в 2004 році він хрестив молодшу доньку зрадника, Дарину.

Раніше Дмитро Гордон показав ікону з молитвою святому Димитрію-клоуну, за допомогою якої в РФ промивають мізки пропагандисти, прирікаючи людей на вічні злидні.

Також російський музичний продюсер-путініст Йосип Пригожин, який дружить з кремлівською верхівкою, завив від жалю, що його зять потрапив під"часткову мобілізацію", коли його донька нещодавно народила первістка.

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