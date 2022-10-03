Російський продюсер розкрив брудний секрет популярності "золотого складу" ВІА Гри

Сергій Лавров звинуватив Костянтина Меладзе в сутенерстві за часів "золотого складу " ВІА Гри / instagram.com/ververa

Російський продюсер Сергій Лавров звинуватив іншого музичного продюсера, Костянтина Меладзе, в сутенерстві. Про це він заявив росЗМІ.

Лавров стверджує, що Меладзе наживався на "золотому складі " дівочої поп-групи ВІА Гра (Віра Брежнєва, Надія Мейхер, Анна Седокова): мовляв зібрав українських дівчаток з бідних українських сімей, і "підкладав" їх під багатих бізнесменів за великі гроші.

"Мільярдери готові були платити будь-які гроші, щоб на їх яхтах співали ці красуні. Та не те щоб співали, а як в тому анекдоті: "Ти просто ходи". Я чув від знайомих, що деякі дівчатка погоджувалися і на закриті вечері з мільярдерами. Такі переговори нібито вів їх продюсер. Як то кажуть, зустріч тет-а-тет. У мене були знайомі, які мені говорили: "Було діло, мені пощастило". Але при цьому самі солістки заробляли копійки, всі мільйони забирав продюсер. При всьому цьому артистки були дуже скромними. Літали економом, жили в недорогих готелях. Продюсер Костя Меладзе був таким собі Карабасом-Барабасом: набрав дівчаток з бідних українських сімей, одягнув-взув, а вони його слухалися беззаперечно. Сказав їм, як одягнутися - вони підкорилися. Сказав їм роздягнутися - роздяглися. Величезні гроші вкладалися в їх кліпи, таким чином створювався богемний образ таких собі богинь", - розповідає він.

У цьому, вважає Лавров, і був успіх ВІА Гри: великі концерти не приносили прибутку, тоді як приватні вечірки з продовженням приносили Меладзе великі суми, які осідали в його кишенях. Співачки ж були просто безмовним знаряддям збагачення.

Раніше в ЗМІ з'явилися новини про розлучення Брежнєвої і Меладзе, проте їх шлюбу давали більш втішний прогноз - нумеролог побачив в їхній долі натяк на появу спільного потомства в 2022 році.

Тим часом співачка в особистому блозі залишає дивні повідомлення, повні роздумів про значення тих чи інших людей в житті кожного, в яких фанати бачать натяки на розставання з продюсером.

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