63-річну Мадонну розкритикували за постільні фото: "Можливо, тобі потрібна допомога"

Мадонну розкритикували за постільні фото / instagram.com/madonna

Американська співачка Мадонна надзвичайна талановита, але багато в чому заслужила свою славу поп-королеви завдяки епатажним костюмам і витівкам. Її музика, так само як і її вбрання, викликали захоплення нарівні з обуренням.

І співачка продовжує слідувати цьому шляху. Багато шанувальників вважають, що не варто так поводитися дамі в поважному віці: 63 роки - це вам не жарти!

Інші ж приймають її такою, яка вона є - з купою пластичних операцій, в надмірно сексуальних нарядах, але все ж - королевою поп-музики.

Недавні знімки Мадонни знову викликали шквал обурення - артистка показала серію фотографій з готельного номера, де вона в призовних позах лежить на ліжку.

Діва, одягнена в сукню від Versace, панчохи, сонцезахисні окуляри і чорні "лубутени", поскаржилася на складний джетлаг (погане самопочуття через зміну часових поясів при авіаперельотах - прим. редактора).

Мадонну розкритикували за постільні фото / instagram.com/madonna

Очікувано, в коментарях під фото розгорілася суперечка про те, чи доречні подібні знімки взагалі виставляти на публіку. Хейтери Мадонни на всі голоси критикували 63-річну зірку:

"Досить Інтернету на сьогодні".

"Був фанатом протягом усього життя, але... серйозно?"

"Та заради Бога!"

"63 роки. Можливо, тобі потрібна допомога".

"Ти вважаєш, що це мистецтво? Ні, дякую, стидоба. Мені соромно за тебе, правда".

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Раніше 63-річна королева поп-музики, американська співачка Мадонна похвалилася новим модним луком свого 16-річного сина - сукня на ньому сиділа шикарно.

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