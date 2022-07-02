Побили і замінували: на Київщині окупанти кинули помирати покаліченого пса

Лиса знайшли на Київщині / Facebook / ZooPatrul.UA

У Київській області біля пгт Макарів, який навесні звільнили від російських окупантів, у сміттєвій ямі знайшли собаку.

Активісти розповіли, що російські окупанти перед втечею побили і замінували пса. Від смерті пса врятувало те, що він не міг ходити, повідомляє організація ЗооПатруль UA.

Уточнюється, що нещасну тварину, якій дали кличку Лис, вже розмінували сапери, проте тварина потребує тривалої реабілітації.

"Лиса знайшли під Макаровом. Він лежав у ямі зі сміттям. Люди хотіли його витягнути, але їм вдалося помітити, що собачка була замінована. Від смерті його врятувало те, що він не міг ходити. Скільки він там пролежав - незрозуміло. Сапери його розмінували і передали нашим патрулям", – розповіли зоозахисники.

/ Facebook/ZooPatrul.UA

Як допомогти пораненому Лису

Вони додали, що у покаліченого пса є чутливість в травмованих лапах, тому є надія, що вони зможуть хоч частково відновитися і Лис зможе самостійно ходити.

Разом з тим собака потребує тривалої реабілітації, на яку зооволонтери збирають кошти на банківську карту номер 5375 4112 0232 1704. Необхідна сума становить 37 000 грн.

/ Facebook/ZooPatrul.UA

Раніше повідомлялося, що російські окупанти скаржаться на харчування і вдаються до поїдання собак, а їх командири продають пайки, які призначаються для солдатів.

Під час бесіди загарбника з дружиною, яку перехопила СБУ, військовий скаржиться на якість пайків.

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