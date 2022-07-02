УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Побили і замінували: на Київщині окупанти кинули помирати покаліченого пса

2 липня 2022, 10:59

Від смерті пса Лиса врятувало те, що він не міг ходити.

false
Лиса знайшли на Київщині / Facebook / ZooPatrul.UA

У Київській області біля пгт Макарів, який навесні звільнили від російських окупантів, у сміттєвій ямі знайшли собаку.

Активісти розповіли, що російські окупанти перед втечею побили і замінували пса. Від смерті пса врятувало те, що він не міг ходити, повідомляє організація ЗооПатруль UA.

Уточнюється, що нещасну тварину, якій дали кличку Лис, вже розмінували сапери, проте тварина потребує тривалої реабілітації.

"Лиса знайшли під Макаровом. Він лежав у ямі зі сміттям. Люди хотіли його витягнути, але їм вдалося помітити, що собачка була замінована. Від смерті його врятувало те, що він не міг ходити. Скільки він там пролежав - незрозуміло. Сапери його розмінували і передали нашим патрулям", – розповіли зоозахисники.

false
/ Facebook/ZooPatrul.UA

Як допомогти пораненому Лису

Вони додали, що у покаліченого пса є чутливість в травмованих лапах, тому є надія, що вони зможуть хоч частково відновитися і Лис зможе самостійно ходити.

Разом з тим собака потребує тривалої реабілітації, на яку зооволонтери збирають кошти на банківську карту номер 5375 4112 0232 1704. Необхідна сума становить 37 000 грн.

false
/ Facebook/ZooPatrul.UA

Раніше повідомлялося, що російські окупанти скаржаться на харчування і вдаються до поїдання собак, а їх командири продають пайки, які призначаються для солдатів.

Під час бесіди загарбника з дружиною, яку перехопила СБУ, військовий скаржиться на якість пайків.

Читайте ще:

Макаров Київська область війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

12:02

Гороскоп на сьогодні 2 липня 2022: Стрільцям - обман, Козерогам - неприємності, Рибам - хороші новини

11:52

"Осколок влучив у живіт": окупанти вбили 17-річну бандуристкуВідео

11:46

Загроза атаки з Білорусі: у МВС попередили про ризики закидання ДРГВідео

11:33

План Путіна - затягнути бої на сході України, він побоюється зближення Києва з ЄС і НАТО – РасмуссенВідео

10:59

Побили і замінували: на Київщині окупанти кинули помирати покаліченого псаВідео

Реклама
10:42

Для контрнаступу ЗСУ потрібно багато зброї, Україна її отримає за місяць, два-три - ПодолякВідео

10:41

ЗСУ не потрібні: на Запоріжжі у п'яних розборках загинули та поранені 14 окупантівВідео

10:15

В Україні обвалився експорт залізної руди

10:00

Один удар - розбито ворожий ЗРПК: ЗСУ знищили Панцир-С1 військ РФ за 15 млн доларівВідео

09:58

Втеча окупантів з острова Зміїний: у Пентагоні розповіли про удар ЗСУ ГарпунамиВідео

09:55

"Мене це вбило": Подкопаєва висловилася про зраду ЛоракВідео

09:28

Ракетні удари по житлових будинках: у Зеленського розкрили нову тактику РФВідео

09:09

ЗСУ досягають успіхів у боях з військами РФ: HIMARS трощать командні пункти окупантів – ПентагонВідео

08:59

У США попередили: окупанти готують оточення Лисичанська, прориваються з південного флангуВідео

08:57

У нас починаються зміни тільки там, де все закінчуєтьсяПогляд

08:27

Зачистка Зміїного: ударом ЗСУ знищено техніку окупантів

08:26

Ворог не прорвався під Слов'янськом і біля Лисичанська, а на Херсонщині зростає опір – ГенштабВідео

07:33

Армія України вдарить по Кримському мосту: Арестович назвав умову атаки на естакадуВідео

07:10

Як прочистити засмічення у трубах підручними засобами: 3 простих способи

07:00

День податкової служби України 2022: привітання, картинки і листівки до свята

Реклама
06:26

Перемогти Україну вони вже не зможуть ніколиПогляд

06:00

Заплатять за все: яким чином Україна отримає арештовані російські 300 мільярдів

04:30

Україну розжарить до +35º: синоптик назвав найспекотніший день липняВідео

04:22

Як зробити м'яким м'ясо під час варіння та тушкування: секрети шеф-кухаря

03:42

Україна здатна поставити РФ на коліна військовим шляхом - політологВідео

03:10

Дешево і без хімії: 3 способи зробити засіб для чищення в домашніх умовах

02:37

Перелом у війні – за 2 місяці: астролог дала обнадійливий прогноз для УкраїниВідео

02:03

Привітання з Вознесінням Господнім в прозі, красиві картинки і листівки до свята

02:01

Жіночий гороскоп на тиждень 4-10 липня: Близнюкам - сімейні проблеми, Терезам - знаки долі, Стрільцям - везінняВідео

01:32

Друга атака на Київ: коли відбудеться вторгнення з боку Білорусі - прогноз експертаВідео

01:02

Дружина Павлика Реп'яхова виграла суд проти його колишньої дружини

00:49

Дорофєєва здивувала мережу аккапельним співом

00:23

Ратаковскі без одягу розляглася на килимі з другом і показала фото

01 липня, п'ятниця
23:54

За яким принципом ППО закриває українське небо: відповідь ЗСУВідео

23:21

"Повторювати помилки не будемо": Арестович заявив, що ЗСУ навряд чи займуть острів ЗміїнийВідео

23:11

ЗСУ вибивають окупантів: на півдні ворог відступає на запасні рубежіВідео

23:09

"Я люблю Москву": Роднянський прокоментував своє повернення в Росію

22:53

Україна не сяде за стіл переговорів з цинічним вбивцею - ПодолякВідео

22:37

Загроза оточення ЗСУ: у Зеленського розкрили деталі боїв за ЛисичанськВідео

22:20

Можливе вторгнення Білорусі: Жданов розповів, які завдання поставить ПутінВідео

Реклама
22:07

Прикмети на 2 липня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

21:58

Далекобійна ППО і потужні снаряди: США озброять ЗСУ на $820 млнВідео

21:27

Окупанти РФ накрили Зміїний фосфорними бомбамиВідео

20:59

Генерал США розніс тактику окупантів РФ: некомпетентність, дурість і аморальністьВідео

20:46

Флот РФ не зможе безпечно атакувати південь України, бо втратив контроль над Зміїним - WSJВідео

20:25

Зачистка передмістя Херсона: ЗСУ "покришили" бойових бурятів ПутінаВідео

20:08

Найбагатші люди світу збідніли на 1,4 трлн доларів з початку року - Bloomberg

19:55

Командні пункти змішує із землею: у РФ істерять через удари ЗСУВідео

19:53

Буде перелом у війні: крах економіки РФ може призвести до перемоги України - експрем'єр РФ

19:30

Путін виліз раптом з бункера і зморозив дурістьПогляд

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти