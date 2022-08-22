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Чекала 5 місяців: собака в Макарові героїчно дочекалася своїх господарів і зустріла їх з сюрпризом

22 серпня 2022, 09:33

Сім’я з трьома дітьми тікала від окупантів під обстрілами і не встигла забрати домашню улюбленицю.

Собака Еля из Макарова
Собака в Макарові героїчно дочекалася своїх господарів і зустріла їх з сюрпризом/ скрін

У селищі Макарів на Київщині собака дочекалася своїх господарів, які були змушені тікати від російських окупантів. "Макарівська Хатіко" не відходила з рідного подвір’я 5 місяців, не втрачаючи надію, що господарі ще повернуться.

Сім’я, рятуючись від загарбників, не встигла забрати свою улюбленицю з собою, адже матері з трьома дітьми довелося тікати під обстрілами. Історію сім’ї та їхньої собаки розповіли журналісти ТСН.

Собачку Еллі знайшли на подвір’ї волонтери. Саме вони, а також сусіди годували і доглядали за нею усі наступні 5 місяців до повернення господарів. Тварина була поранена – у неї був опік.

Волонтер Віталій вийшов на зв'язок з господарями по телефону, і весь цей час розповідав їм, що з собакою. За словами волонтера, жінка тікала з трьома дітьми і не встигла забрати собаку.

"У неї троє дітей. Їй було не до собаки. Вона пустила дітей перед собою і закривали їх собою, щоб, якщо попаде – то в неї", – розповідає він.

читайте також"Росіяни кинули бомбу, коли люди чекали евакуації": сім’я з Макарова розповіла про жахи війниМатір трьох дітей розповідає, що у той день вона розуміла, що може загинути, але хотіла врятувати доньок. Вона вже навіть попрощалася зі своїми дітьми.

"Ми на городі були, коли третій… Залетіло, вибігали городами, дівчат я вперед відправила, я сказала – стріляють за нами, ви вперед, а мама вже як буде, головне, щоб ви були живі", – розповідає вона.

Сусіда, який вийшов одночасно з ними з дому, росіяни розстріляли.

Еллі чекала своїх господарів на руїнах уже зруйнованого будинку 5 місяців. А коли вони повернулися, то побачили, що вона підготувала для них сюрприз – привела двох цуценят.

Тепер жінка з трьома дітьми, собакою, цуценятами і кошеням живуть у тимчасовому прихистку, який для них дали небайдужі, адже їхній власний будинок розбомблений.

Матір, яка сама виросла у дитбудинку, виховує своїх доньок сама, і до широкомасштабної війни будувала для них дерев’яний будинок у Макарові. Проте після бомбардування окупантами там вціліла лише альтанка, де і знайшли Еллі із сюрпризом.

Нагадаємо, у Київській області біля селища Макарів, який навесні звільнили від російських окупантів, у сміттєвій ямі знайшли собаку. Активісти розповіли, що російські окупанти перед втечею побили і замінували пса. Від смерті пса врятувало те, що він не міг ходити.

Раніше повідомлялося, що вірна собака Ріні з Макарова на Київщині, яка місяць чекала вбиту окупантами власницю на порозі їхнього будинку, знайшла нову господиню. Про "макарівського Хатіко" жінка дізналася з постів у соцмережах і відразу зайнялася її пошуками.

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