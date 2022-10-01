Росіяни вбили вагітну і 13 дітей: шокувальні деталі розстрілу колони під Куп'янськом

Окупанти розстріляли колону з цивільними під Куп'янськом / СБУ

Внаслідок обстрілу російськими окупаційними військами цивільної колони автомобілів поблизу села Курилівка (Куп'янський район) Харківської області, загинули 24 людини.

"Більше половини із загиблих - діти", повідомив прес-секретар УСБУ в області Владислав Абдула.

"Загинули 24 людини, з них 13 дітей і одна вагітна жінка. Це остаточні дані", - сказав він.

Трагедія під Куп'янськом

Нагадаємо, раніше в суботу глава Харківської ОВВА Олег Синегубов повідомив, що в Куп'янському районі була виявлена обстріляна окупантами колона цивільних автомобілів, в автомобілях загинули 20 людей.

За словами в.о. голови СБУ Василя Малюка, це сталося в т. зв. сірій зоні між окупованим Сватовим Луганської області та звільненим Куп'янськом у Харківській області.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством) Кримінального кодексу України. Його розслідує СБУ під процесуальним керівництвом Харківської облпрокуратури.

Остаточна кількість жертв встановлюється, проводяться відповідні експертизи. Кільком людям, що їхали в обстріляній колоні, вдалося врятуватися, зараз вони дають свідчення слідчим.

В даний час встановлюються особи убитих росіянами, йде всебічне документування і збір доказів цього злочину для Міжнародного кримінального суду. СБУ робить все можливе для встановлення осіб, причетних до вбивства мирних громадян.

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