Не стримався і "замінував" стіл: собака з Ірпеня зірвав прямий ефір телемарафону

Курйозний момент з цуценям розлетівся по Мережі і собака стала справжньою зіркою.
В ефірі телемарафону, 4 жовтня, трапився невеликий казус з маленьким цуценям на прізвисько Пуговка з Ірпіня.
Ранковий ефір був присвячений домашнім вихованцям, постраждалим від війни.
Гостя студії - Софія Данилова, організатор притулку для тварин, прийшла на ефір 1+1 з цуценям на ім'я Пуговка.
Собака настільки комфортно себе почувала в студії, що сходила в туалет прямо на стіл ведучих.
Пуговка родом з Ірпеня. Бездомну собаку разом з цуценятами, серед яких була і Пуговка, підгодовували місцеві жителі під час війни, а коли евакуювалися, передали тварин притулку. Так Пуговка стала в результаті зіркою телеефіру.
Ведуча ТСН Соломія Вітвіцька у себе в Instagram розповіла, що в команді журналістів дуже люблять тварин.
"У нас дуже всі люблять запрошувати цуценят в студію. Але пухнастики теж хвилюються і тому трапляється різне. Зокрема, переселенка з Ірпеня "Пуговка" спочатку всіх зворушила, а потім ще й розсмішила", - написала Вітвіцька.
Українці почали жартувати через казус у прямому ефірі.
"Це до грошей", "Це на щастя","Ілон Маск прокинувся", - пишуть користувачі Мережі.
Також користувачі Мережі жартують, що потрібно покликати Патрона на "розмінування".
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