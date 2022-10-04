Не стримався і "замінував" стіл: собака з Ірпеня зірвав прямий ефір телемарафону

Прямий ефір телемарафону зірвало цуценя / скріншот

В ефірі телемарафону, 4 жовтня, трапився невеликий казус з маленьким цуценям на прізвисько Пуговка з Ірпіня.

Ранковий ефір був присвячений домашнім вихованцям, постраждалим від війни.

Гостя студії - Софія Данилова, організатор притулку для тварин, прийшла на ефір 1+1 з цуценям на ім'я Пуговка.

Собака настільки комфортно себе почувала в студії, що сходила в туалет прямо на стіл ведучих.

Пуговка родом з Ірпеня. Бездомну собаку разом з цуценятами, серед яких була і Пуговка, підгодовували місцеві жителі під час війни, а коли евакуювалися, передали тварин притулку. Так Пуговка стала в результаті зіркою телеефіру.

Ведуча ТСН Соломія Вітвіцька у себе в Instagram розповіла, що в команді журналістів дуже люблять тварин.

"У нас дуже всі люблять запрошувати цуценят в студію. Але пухнастики теж хвилюються і тому трапляється різне. Зокрема, переселенка з Ірпеня "Пуговка" спочатку всіх зворушила, а потім ще й розсмішила", - написала Вітвіцька.

Українці почали жартувати через казус у прямому ефірі.

"Це до грошей", "Це на щастя","Ілон Маск прокинувся", - пишуть користувачі Мережі.

Також користувачі Мережі жартують, що потрібно покликати Патрона на "розмінування".

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