Легендарний західний рок-гурт випустив кліп, знятий в Україні

Відомий нідерландський метал-гурт Within Temptation випустив кліп на пісню A Fool's Parade ("Парад дурнів"), знятий у столиці України, який був знятий разом з українським продюсером і рок-музикантом Олексієм Ярмаком. опублікували на офіційній сторінці гурту в ютубі.
Зокрема, пісня A Fool's Parade ("Парад дурнів") написана про брехню влади країни-агресора РФ, яка розпочала повномасштабну війну в Україні 24 лютого 2022 року під прикриттям звільнення територій України. У пісні засуджуються дії та вчинки російського диктатора Володимира Путіна і дії армії РФ.
До слова, над кліпом працювала українська команда, а режисером ролика став Indy Hait, який раніше прославився зйомками кліпу Masandra гурту Latexfauna.
Нагадаємо, російський гуморист Максим Галкін (який нині перебуває у вигнанні в Ізраїлі разом із дружиною, легендарною співачкою Аллою Пугачовою і дітьми), закликав допомогти біженцям з України по всьому світу. Артист записав відеозвернення в Instagram.
У ролику Галкін назвав підтримку постраждалих українців персональною відповідальністю. Він підтвердив, що частину коштів зі своїх концертів перераховує у благодійні фонди, які допомагають біженцям з України.
Легендарна голлівудська акторка Шерон Стоун (яка прославилася головною роллю в еротичному трилері Пола Верховена "Основний інстинкт") вирішила продемонструвати гостям Каннського фестівалю свою підтримку Україні у війні проти Росії.
Стоун одягла сині штани, блузку, жакет, а також взула туфлі в колір усього образу. Опинившись перед об'єктивами фотографів, Стоун розстебнула жакет і показала жовту підкладку.
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