Imagine Dragons допомогли відбудувати будинок юному українцю зі зруйнованого села

Колектив Imagine Dragons і платформа UNITED24 допомогли побудувати новий будинок для 15-річного Саші з Новогригорівки Миколаївської області.

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Imagine Dragons допомогли відбудувати будинок герою свого кліпу Crushed / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і скріншот

Будинок 15-річного Олександра з села Новогригорівка (Миколаївська область) , який був практично зруйнований в результаті обстрілу країни-агресора РФ, відбудували - завдяки послам фандрейзингової платформи UNITED24 ‒ американської рок-групи Imagine Dragons. У грудні 2022-го оператор-постановник групи Тай Арнольд приїхав в Україну як волонтер.

У Новогригорівці він познайомився з Сашею, будинок якого зруйнувала Росія.

"Я дивився на зруйновані будинки і помітив, як Саша бродить на самоті. Ми почали спілкуватися, і я дізнався його історію, зняв відео з ним, поки ми розмовляли. Поспілкувавшись з Imagine Dragons про кліп, я відчув, що кадри з Сашею можуть розповісти важливу історію про Україну та війну. Зрештою Саша погодився, і я дуже радий, що ми створили хорошу історію, яка змінила його життя", — сказав Тай Арнольд.

відео дня

Саме так влітку нинішнього року підліток став героєм кліпу колективу на пісню Crushed.

Відзначається, що будинок Олександра був істотно зруйнований, тому відбудовували цілі фрагменти з нуля. Зокрема, до будівлі добудували ще кілька кімнат і веранду, про яку мріяла мати підлітка.

Нагадавши, російський гуморист Максим Галкін (який нині перебуває у вигнанні в Ізраїлі разом з дружиною, легендарною співачкою Аллою Пугачовою і дітьми), закликав допомогти біженцям з України по всьому світу. Артист записав відеозвернення в Instagram.

У ролику Галкін назвав підтримку постраждалих українців персональною відповідальністю. Він підтвердив, що частину коштів зі своїх концертів перераховує до благодійних фондів, які допомагають біженцям з України.

Легендарна голлівудська актриса Шерон Стоун (яка прославилася головною роллю у трилері Пола Верховена "Основний інстинкт") вирішила продемонструвати гостям Каннського фестіфаля свою підтримку Україні у війні проти Росії.

Стоун одягла сині штани, блузку, жакет, а також взула туфлі в колір всього образу. Опинившись перед об'єктивами фотографів, Стоун розстебнула жакет і показала жовту підкладку.

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