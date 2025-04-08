Куди зникла дружина Павла Зіброва: співак розкрив таємницю

Артист пояснив, чому Марина Зіброва перестала з'являтися на публіці.

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Павло Зібров новини - співак розповів, де зараз Марина Зіброва / колаж: Главред, фото: instagram.com/pavlo_zibrov

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Марина Зіброва перестала з'являтися з чоловіком на світських заходах

Артист пояснив рішення дружини

Український співак Павло Зібров може всього себе віддавати творчості - про організаційні питання його кар'єри вже багато років піклується його дружина Марина. Раніше вона супроводжувала артиста на червоних доріжках, але сьогодні її не побачиш поруч із чоловіком.

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За словами співака, його дружина вже не в тому становищі, щоб "метушнею займатися" - свого часу вона сповна випила з чаші популярності, і тепер з радістю поступається дорогою молодому поколінню. "У мене є молода поросль – Діана Зіброва, це моя права рука, ліва нога. А Марина вдома – дивиться тексти, сценарії пише, за костюмами слідкує, з дизайнерами розмовляє, гроші рахує. Діана – вона енерджайзер. Ви що? Ми з нею встигаємо?! Марина Володимирівна – поволі пішла, вона красива жінка, їй не можна метушнею займатися. А з Діанкою ми – шурх-шурх. Дорогу – молодим, мені дуже приємно з Діаною ходити на червоні доріжки, її всі знають. Маринка вже у славі накупалася, вона вже трошки відпочиває", - розповів артист.

Павло Зібров новини - співак розповів, де зараз Марина Зіброва / Скриншот YouTube

Павло і Марина Зіброви одружилися в серпні 1994 року. Жінка швидко стала завідувати кар'єрою чоловіка і працювати над впізнаваністю і популяризацією його образу. У 1997 році в цьому шлюбі з'явилася донька Діана. Зараз дівчина також допомагає батькові в роботі - вона є його піар-менеджером.

Павло Зібров із дружиною Мариною та донькою Діаною / instagram.com/pavlo_zibrov

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Хто такий Павло Зібров? Павло Зібров - український співак, композитор, Народний артист України. Написав понад 500 пісень для себе та інших артистів. За свою кар'єру випустив 15 альбомів і більше 20 кліпів. На великій сцені з 1986 року.

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