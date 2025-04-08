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Куди зникла дружина Павла Зіброва: співак розкрив таємницю

Анна Підгорна
8 квітня 2025, 13:58
117
Артист пояснив, чому Марина Зіброва перестала з'являтися на публіці.
Павло Зібров із дружиною
Павло Зібров новини - співак розповів, де зараз Марина Зіброва / колаж: Главред, фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Стисло:

  • Марина Зіброва перестала з'являтися з чоловіком на світських заходах
  • Артист пояснив рішення дружини

Український співак Павло Зібров може всього себе віддавати творчості - про організаційні питання його кар'єри вже багато років піклується його дружина Марина. Раніше вона супроводжувала артиста на червоних доріжках, але сьогодні її не побачиш поруч із чоловіком.

Шанувальники Зіброва стали турбуватися - куди ж зникла його кохана? Секрет Павло Миколайович розкрив у бесіді з Люкс ФМ.

відео дня

За словами співака, його дружина вже не в тому становищі, щоб "метушнею займатися" - свого часу вона сповна випила з чаші популярності, і тепер з радістю поступається дорогою молодому поколінню. "У мене є молода поросль – Діана Зіброва, це моя права рука, ліва нога. А Марина вдома – дивиться тексти, сценарії пише, за костюмами слідкує, з дизайнерами розмовляє, гроші рахує. Діана – вона енерджайзер. Ви що? Ми з нею встигаємо?! Марина Володимирівна – поволі пішла, вона красива жінка, їй не можна метушнею займатися. А з Діанкою ми – шурх-шурх. Дорогу – молодим, мені дуже приємно з Діаною ходити на червоні доріжки, її всі знають. Маринка вже у славі накупалася, вона вже трошки відпочиває", - розповів артист.

Павло Рибров
Павло Зібров новини - співак розповів, де зараз Марина Зіброва / Скриншот YouTube

Павло і Марина Зіброви одружилися в серпні 1994 року. Жінка швидко стала завідувати кар'єрою чоловіка і працювати над впізнаваністю і популяризацією його образу. У 1997 році в цьому шлюбі з'явилася донька Діана. Зараз дівчина також допомагає батькові в роботі - вона є його піар-менеджером.

Павло Зібров із сім'єю
Павло Зібров із дружиною Мариною та донькою Діаною / instagram.com/pavlo_zibrov

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Раніше Главред розповідав, як "Зайчик" Вєрки Сердючки, співак Дмитро Волканов, відреагував на чутки про роман з Андрієм Данилком. Молодий артист зізнався, які насправді стосунки між ним та його колишнім наставником.

Також український співак Михайло Dzidzio Хома емоційно відреагував на вагітність колишньої дружини - співачки Slavia (Ярослава Притула). Їхні стосунки тривали 20 років, проте спільним потомством пара так і не обзавелася.

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Хто такий Павло Зібров?

Павло Зібров - український співак, композитор, Народний артист України. Написав понад 500 пісень для себе та інших артистів. За свою кар'єру випустив 15 альбомів і більше 20 кліпів. На великій сцені з 1986 року.

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