Ксенія Собчак потрапила в смертельну аварію

Згідно з інформацією Ксенія Собчак їхала в аеропорт.
У російському місті Сочі, автомобіль з російською журналісткою і телеведучою Ксенією Собчак потрапив у ДТП зі смертельним результатом.
Як повідомляє lenta.ru, в аварії по дорозі з Адлера в Червону Поляну сталося лобове зіткнення автомобілів Mercedes і Volkswagen.
"В результаті лобового зіткнення автомобілів загинули дві людини, пасажири Volkswagen. Всього в цій машині було троє людей. Третій пасажир зараз перебуває у важкому стані", - повідомляє Інтерфакс.
Згідно інформації Ксенія Собчак їхала в аеропорт. Після того, що сталося вона з охороною і помічниками пересіла в іншу машину і покинула місце аварії.
Офіційного підтвердження інформації немає - менеджер телеведучої Кирило Суханов не став коментувати інформацію.
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