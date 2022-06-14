Ксенія Мішина порушила закон в Бельгії і заплатила штраф у розмірі української "мінімалки"

Ксенію Мішину оштрафували в Бельгії / instagram.com/misha.k.ua

Українська акторка, зірка романтичного реаліті-шоу Холостячка і серіалів Кріпосна і Клятва лікаря, Ксенія Мішина потрапила в неприємну пригоду в аеропорту в Бельгії.

Про це артистка розповіла в сторіс на своїй сторінці в Instagram. З початком війни в Україні артистка покинула країну, і вирушила в робочу поїздку до Бельгії, де перебувала якийсь час зі своїм сином Платоном.

Зараз Мішина прибула до Польщі. Мету свого візиту вона поки не розкриває, проте про ненудну дорогу вже встигла розповісти шанувальникам. Так, за словами акторки, через невелику помилку їй довелося спілкуватися з бельгійськими поліцейськими, а також викласти велику суму грошей в якості оплати штрафу.

"Друзі, привіт. Ми з Платончиком в аеропорту. Мене чекає невелика подорож, потім усе розповім. Усе побачите. Але я розповім, як почався мій день: виїхали в аеропорт, і мене зупинила поліція за те, що я тримаючи в руках телефон дивилася в навігатор, щоб доїхати в аеропорт. Ось, мінус €200", - з жалем розповіла Мішина.

Навіть за європейськими мірками 200 євро - сума не маленька. В Україні це - практично мінімальна зарплата (200 євро - 6152 гривні за офіційним курсом).

Ксенію Мішину зупинила поліція в аеропорту Бельгії / instagram.com/misha.k.ua

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Раніше українська акторка Ксенія Мішина розповіла про божественне спасіння друга-актора, який зараз на фронті, і Бога на війні.

Також Мішина розкрила таємницю про те, чи підтримує вона зв'язок зі своїм колишнім коханим, ведучим і коміком Олександром Еллертом, під час війни.

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