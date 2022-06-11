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Ксенія Мішина розповіла про божественне спасіння друга-актора, який зараз на фронті

11 червня 2022, 17:22

Маленькі дива трапляються щодня. Варто лише вірити в наших захисників, в їхню любов до України та жагу до свободи.

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Ксенія Мішина розповіла, як Віктор Стороженко врятувався від рашистської ракети / Колаж

Українська акторка, учасниця романтичного реаліті-шоу Холостячка, Ксенія Мішина розповіла дивовижну історію порятунку свого близького друга та колеги, який зараз захищає Україну від рашистських окупантів в одній з найгарячіших точок.

Актор Віктор Стороженко (Готель "Едельвейс", Куратори, Ржака та ін.) часто розповідає артистці про пережите на фронті - чесно і без прикрас. "Після цього я плачу від страху і безсилля", - зізнається Мішина.

Одна розмова виявилася особливо важливою, і нею, з дозволу Стороженка, вона вирішила поділитися з шанувальниками. Актор розповів, чому він упевнений, що Бог на війні точно є, а молитви тих, хто в тилу, допомагають нашим воїнам вижити.

"Штаб. Лисичанськ. Кухня. На столі багато спільних чашок, з яких ми п'ємо. Я починаю заварювати чай і раптом розумію - мені потрібна МОЯ чашка, яка в моєму рюкзаку. Виходжу з кухні, проходжу коридор, роблю крок у двері і в кімнату мене заносить уже вибохова хвиля. До кухні прилетіла ракета, яка дивом не вибухнула, а розсипалася, зберігши наші життя.Ще недавно орки підірвали у Сєвєродонецьку хімічний завод, завдання було отруїти нас. Але вітер раптом повіяв у їхній бік! Знов ангели відвели! Ксю, таких історій море. Усі вони про Бога, про Бога на війні! Про його любов і справедливість. Моліться за нас, це те, що нам дуже треба", - каже Віктор.

Завдяки таким історіям, зізнається Мішина, розумієш, що перемога України неминуча. "Молитися за наших воїнів- ось наше головне завдання! Молитися надсилаючи їм енергію любові та віри! Молитися і відчувати гордість, адже наші вoïни це ті, хто чесно поставили собі питання: Хто якщо не я?! І сьогодні я питаю вас, хто молитиметься за них, якщо не ми?!" - розмірковує акторка.

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Раніше стало відомо, що лави ЗСУ поповнив ще один відомий український актор і телеведучий - Геннадій Попенко тепер захищає Україну, незважаючи на зірвану присягу.

Про свій щасливий порятунок також розповів український співак, соліст гурту Антитіла Тарас Тополя, який служить у Територіальній Обороні з перших днів повномасштабної війни.

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