Ксенія Мішина "відшмагала" Лукашенка в стилі Лідії Шефер: "Був відправлений збувати шкуру Путіну"

Ксенія Мішина висміяла Олександра Лукашенка / Колаж

Українська актриса Ксенія Мішина змонтувала кумедний відеоролик зі своєю героїнею з серіалу Кріпосна Лідією Шефер і президентом Білорусі Олександром Лукашенко.

Згідно з її сюжетом, лідер Білорусі намагався розповісти жорстокій купчисі заїжджену, історію про те, що якби Росія не напала на Україну, Україна сама б зробила це. Ця барвиста промова Лукашенко вже встигла стати мемом.

Очевидно, з почуттям гумору у інтриганки Шефер було не дуже добре, адже слухати міркування президента Білорусі на тему "А я зараз вам покажу, звідки на Білорусь готувався напад" вона не стала, і обійшлася з ним у своєму фірмовому стилі.

"Коротше кажучи спочатку він приперся до Лідії Іванівни Шефер, намагався їй продати свої божевільні ідеї, але слухати вона його не стала, відразу запідозрила у брехні і лихослів'ї... як не намагався домогтися Лукаш поблажливості барині, всі його виверти виявилися марні... його відшмагав Захар і відправив до всіх чортів, а точніше збувати свою шкуру путлеру...", - так описала свій сюжет Ксенія Мішина.

У коментарях оцінили гумор актриси і погодилися, що безпринципна і підступна Лідія Шефер з легкістю розібралася б з Путіним і його союзником:

"Треба Лідію Шефер послати до цих диктаторів. Вона з ними порядок наведе. Мінімум живцем закопає..."

"Браво. Лиш в кінці не вистачає моменту, як Лідія Іванівна закопує його в землю".

"Треба було прикопати заживо! Їй б усі опладували та надавали б багато нових земельних ділянок у нагороду".

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