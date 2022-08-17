Ксенія Мішина гнівно закрила питання відносин з Еллертом: "І так всім вже все зрозуміло"

Роман з коміком досі проходить червоною лінією крізь життя акторки.
Українська акторка, зірка серіалу Кріпосна, Ксенія Мішина зустріла Олександра Еллерта, коміка і сценариста Студії Квартал 95, на романтичному реаліті-шоу Холостячка в 2020 році.
Артистка обрала харизматичного гумориста серед інших чоловіків, проте їх спільне щастя тривало недовго. У минулому році пара розійшлася, та їх шанувальники, все ще сподіваються на возз'єднання.
У кожному слові або жесті Мішиной і Еллерта намагаються розглянути хоча б крихітний натяк на те, що артисти все ж зійдуться. Однак актриса вирішила закрити цю тему раз і назавжди.
І зробила Ксенія це досить жорстко - на чергове запитання від шанувальників про стосунки з коміком, вона відповіла: "Мені здається і так всім вже все зрозуміло... Прошу більше ніколи мене не асоціювати з його ім'ям".
Ще зовсім недавно Кенія Мішина не виключала можливість продовжити спілкування з Еллертом - в одному з інтерв'ю вона зізналася, що жила з колишнім коханим якийсь час на початку повномасштабної війни.
Також Ксенія Мішина розповіла, що познайомила свого 10-річного сина Платона з його біологічним батьком - вони зустрілися вперше за все життя хлопчика.
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