Ксенія Мішина гнівно закрила питання відносин з Еллертом: "І так всім вже все зрозуміло"

Ксенія Мішина розкрила подробиці стосунків з Олександром Еллертом / instagram.com/misha.k.ua, instagram.com/ellert_a

Українська акторка, зірка серіалу Кріпосна, Ксенія Мішина зустріла Олександра Еллерта, коміка і сценариста Студії Квартал 95, на романтичному реаліті-шоу Холостячка в 2020 році.

Артистка обрала харизматичного гумориста серед інших чоловіків, проте їх спільне щастя тривало недовго. У минулому році пара розійшлася, та їх шанувальники, все ще сподіваються на возз'єднання.

У кожному слові або жесті Мішиной і Еллерта намагаються розглянути хоча б крихітний натяк на те, що артисти все ж зійдуться. Однак актриса вирішила закрити цю тему раз і назавжди.

І зробила Ксенія це досить жорстко - на чергове запитання від шанувальників про стосунки з коміком, вона відповіла: "Мені здається і так всім вже все зрозуміло... Прошу більше ніколи мене не асоціювати з його ім'ям".

Ксенія Мішина розкрила подробиці стосунків з Олександром Еллертом / instagram.com/misha.k.ua

Ще зовсім недавно Кенія Мішина не виключала можливість продовжити спілкування з Еллертом - в одному з інтерв'ю вона зізналася, що жила з колишнім коханим якийсь час на початку повномасштабної війни.

Також Ксенія Мішина розповіла, що познайомила свого 10-річного сина Платона з його біологічним батьком - вони зустрілися вперше за все життя хлопчика.

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