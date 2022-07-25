Ксенія Мішина вперше показала 10-річному синові його батька: "Сказала, що це мій знайомий"

Ксенія Мішина познайомила 10-річного сина з його батьком / instagram.com/misha.k.ua

Українська акторка, зірка серіалу Кріпосна, Ксенія Мішина самотужки виховує 10-річного сина Платона. Батько хлопчика пішов від артистки ще до його появи на світ, і весь цей час не шукав спілкування з сином.

Мішина розлучилася з батьком своєї дитини не на мажорній ноті, проте з приходом повномасштабної війни чоловік сам вийшов на зв'язок. Як це було, акторка розповіла Григорію Решетнику в рамках проєкту Як ти?

Так Мішина поділилася, що поява батька Платона в їх житті була для неї повною несподіванкою. Вона вже познайомила їх, проте поки не розкрила синові, що її знайомий - його батько.

"Платон поки що не знає. Але найближчим часом ми прийняли рішення, що ми все це скажемо. Вони вже зустрілися, але ми поки не сказали. Сказала, що це мій знайомий. Відбувається поступове зближення, спілкування. Платон ніколи його не бачив", - розповідає акторка.

Вона зізналася - хоч батько Платона і вибачився перед нею за жахливий розрив і 10 років мовчання, вона поки не пробачила його. Незважаючи на це, Ксенія прийняла рішення не перешкоджати спілкуванню Платона з татом. "Це дуже для нас обох складно. Ми прийняли рішення взагалі не говорити про ці десять років. Тому що немає виправдання йому. І він це розуміє. Він попросив вибачення, я намагаюся йому вибачити. Це складно. Знову все це піднялося. Але я працюю над цим. Це тільки моє. Коли людина займається духовністю, вже по-іншому дивиться на все це. І ти працюєш над собою. Не над іншою людиною. Я скоро запитаю свого сина: "Ти хочеш побачти татка?", він скаже: "Звісно!" Я ж не можу сказати: "Ні, цього не буде". Це мої образи. Це наші проблеми, ніяк не нашого сина", - каже артистка.

Ксенія також розповіла, що батько Платона має свою сім'ю - він одружений, у нього двоє синів. Мішина вирішила дозволити своєму синові познайомитися з братами, якщо випаде така можливість.

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