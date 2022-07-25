УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Ксенія Мішина вперше показала 10-річному синові його батька: "Сказала, що це мій знайомий"

25 липня 2022, 01:04

Акторка всі ці роки виховувала хлопчика самостійно, тому що його тато не хотів підтримувати з ним зв'язок.

Ксенія Мішина з сином
Ксенія Мішина познайомила 10-річного сина з його батьком / instagram.com/misha.k.ua

Українська акторка, зірка серіалу Кріпосна, Ксенія Мішина самотужки виховує 10-річного сина Платона. Батько хлопчика пішов від артистки ще до його появи на світ, і весь цей час не шукав спілкування з сином.

Мішина розлучилася з батьком своєї дитини не на мажорній ноті, проте з приходом повномасштабної війни чоловік сам вийшов на зв'язок. Як це було, акторка розповіла Григорію Решетнику в рамках проєкту Як ти?

Так Мішина поділилася, що поява батька Платона в їх житті була для неї повною несподіванкою. Вона вже познайомила їх, проте поки не розкрила синові, що її знайомий - його батько.

"Платон поки що не знає. Але найближчим часом ми прийняли рішення, що ми все це скажемо. Вони вже зустрілися, але ми поки не сказали. Сказала, що це мій знайомий. Відбувається поступове зближення, спілкування. Платон ніколи його не бачив", - розповідає акторка.

Вона зізналася - хоч батько Платона і вибачився перед нею за жахливий розрив і 10 років мовчання, вона поки не пробачила його. Незважаючи на це, Ксенія прийняла рішення не перешкоджати спілкуванню Платона з татом. "Це дуже для нас обох складно. Ми прийняли рішення взагалі не говорити про ці десять років. Тому що немає виправдання йому. І він це розуміє. Він попросив вибачення, я намагаюся йому вибачити. Це складно. Знову все це піднялося. Але я працюю над цим. Це тільки моє. Коли людина займається духовністю, вже по-іншому дивиться на все це. І ти працюєш над собою. Не над іншою людиною. Я скоро запитаю свого сина: "Ти хочеш побачти татка?", він скаже: "Звісно!" Я ж не можу сказати: "Ні, цього не буде". Це мої образи. Це наші проблеми, ніяк не нашого сина", - каже артистка.

Ксенія також розповіла, що батько Платона має свою сім'ю - він одружений, у нього двоє синів. Мішина вирішила дозволити своєму синові познайомитися з братами, якщо випаде така можливість.

читайте такожІраклі Макацарія одружився на 20-річній грузинці-перші фото з весілля

Раніше українська акторка, учасниця романтичного реаліті-шоу Холостячка, Ксенія Мішина розповіла дивовижну історію порятунку свого близького друга і колеги, який зараз захищає Україну від рашистських окупантів в одній з найгарячіших точок.

Переможець Холостячки і обранець Мішиної, відносини з яким у неї, схоже, все-таки мають продовження, комік Олександр Еллерт жорстко відповів на закиди в "псевдопатріотизмі".

Інші новини:

шоу-бізнес новини шоу бізнесу Ксенія Мішина
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

12:40

Буряти хочуть вийти зі складу РФ: дипломат пояснив, чому це тільки початку кінця Росії

12:28

"Путінський режим чекає тотальний крах": Каспаров розповів про три сценарії закінчення війни

12:20

У Польщі трагічно загинув 6-річний хлопчик з України

12:17

Війна в Україні швидко загостриться: коли почнеться небезпечний період - прогноз астрологаВідео

12:06

Коли завершиться війна: Віталій Кім розповів деталі

Реклама
12:04

"Викличте екзорциста": Гордон висміяв беззубу росіянку з ковбасою, що оспівує РосіюВідео

12:00

"Матір Божа, піклуйся про неї": чоловік Писанки виклав романтичне фото з неюВідео

11:54

Пробоїна по правому борту: ЗСУ підбили російський катер РапторВідео

11:54

До Путіна терміново викликали медиків: ЗМІ з'ясували, що не так з російським диктатором

11:49

ЗСУ "денацифікували" безграмотного окупанта, який грозився "порвати" українцівВідео

11:34

HIMARS змінюють хід війни: обстріли РФ скоротилися в 10 разів - The Washington PostВідео

11:24

Гороскоп на завтра, 25 липня 2022: Ракам - втрати, Левам - старі борги, Терезам - розчаруванняВідео

11:19

IBA відреагувала на захоплення Федерації боксу України: Продивус залишається законним президентом

11:14

На Південному фронті - перелом, ЗСУ йдуть у контрнаступ: депутат назвав терміни звільнення ХерсонщиниВідео

10:59

Прорвали понад 100 км блокади: з'явились унікальні кадри евакуації бійців з АзовсталіВідео

10:58

Смертельний удар на Харківщині: ЗСУ рознесли позиції окупантів РФВідео

10:30

​​Загрози наступу російських військ на Одесу в найближчі два місяці немає - Кім

10:27

"Там всім потрібна психологічна допомога": актриса "Сватів" підтримала вбивства українців

10:26

Переговорний процес з Рф поки категорично неможливийПогляд

10:19

Щоби покласти край війні: Папа Римський заявив, що хоче приїхати до Києва

Реклама
10:17

Ворогу перерізають логістику: ЗСУ беруть під контроль інфраструктуру на ХерсонщиніВідео

09:51

У бою на Миколаївщині трагічно загинув командир 28-ї бригади Віталій ГуляєвВідео

09:35

Окупанти отримали по зубах на Луганщині: ворог відступив з втратамиВідео

09:35

ЗСУ за тиждень знищили 21 склад БК, 17 баз і два командні пункти окупантівВідео

09:00

Другосортні вояки і ракети, що вимагають утилізації: чим Росія далі намагатиметься перемогти УкраїнуПоглядВідео

08:58

Британські спецслужби допомогли ЗСУ вибити окупантів зі Зміїного - The SunВідео

08:50

Думав, що "творить історію": в Україні ліквідували окупанта з Удмуртії

08:29

Десантники ЗСУ Іглою збили російський штурмовик Су-25Відео

08:18

Особлива броня захищає від снаряда на 70%: Польща передала Україні танки PT-91

08:17

"Треба показувати картинку": Кім пояснив, чому окупанти обстрілюють Миколаїв

07:57

Окупантам "дають прикурити" на Херсонщині: у США розповіли про контрудари ЗСУВідео

07:31

У боях за Україну загинув громадянин Канади, з ним були ще кілька бійців Інтернаціонального легіонуВідео

07:06

Росія вночі атакувала Миколаїв і Харків, пролунали вибухи : перші подробиціВідео

06:35

ЗСУ на Півдні знищили командний пункт російського спецназу і понад 20 одиниць технікиВідео

06:17

Звичайне російське свинство, або Навіщо Росія обстріляла одеський портПогляд

06:00

Тривожна кнопка в школі: хто встановлює та навіщо потрібна

06:00

Я вірю, що до кінця року гостра фаза війни завершиться - Віталій КімВідео

04:13

16-річна донька Ольги Фреймут показала пишні форми в облягаючому вбранні

03:39

Соковита plus-size модель Ешлі Грем похвалилася вигинами в яскравому бікіні

03:10

"Ціни підуть вгору": українцям пояснили неминучість курсу долара по 40 грнВідео

Реклама
03:05

Переможця Голосу країни Сергія Лазановського в Бельгії забрала "швидка"

02:39

Франція і Німеччина побоюються перемоги України у війні - дипломатВідео

02:05

Чи є в окупантів шанси швидко перекидати свої війська - пояснення військового експертаВідео

01:54

"Як тобі - бути в столиці вбивць?": Балі-бея Бурака Озчивіта захейтили за візит до Москви

01:33

Ідеальний блиск та ніякої жовтизни на підвіконнях: як і чим правильно мити вікна

01:05

Фінансовий гороскоп на тиждень 25-31 липня: Близнюкам - економія, Левам - нова робота, Скорпіонам - боргиВідео

01:04

Ксенія Мішина вперше показала 10-річному синові його батька: "Сказала, що це мій знайомий"

00:51

Прикмети на 25 липня: які 3 речі не можна робити, щоб не втратити всі грошіВідео

00:10

Путін може "дотиснути" Лукашенка, і тоді Білорусь почне наступ на північ і захід України - МВСВідео

00:06

Зірка Сватів Анна Кошмал показала, як приймає сонячні ванни в короткому квітчастому міні

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти