Ксенія Мішина взяла до рук зброю: "Це змінило мене назавжди!"

Ксенія Мішина вчиться стріляти на полігоні / instagram.com/misha.k.ua

Українська акторка, зірка серіалу Кріпосна, Ксенія Мішина відвідала полігон, де попрактикувалася в прицільній стрільбі з різних видів зброї.

Відео зі стрілецького тренування вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Артистка акцентувала увагу на тому, що війна сильно змінила людей і їх переконання.

Раніше вона не могла уявити себе зі зброєю в руках, проте на полігоні вона по-іншому подивилася і на гвинтівки, і на українських жінок. "Тепер і я знаю що таке справжня зброя.Спочатку ці знаряддя вбивств, важкі й холодні, змусили мене здригнутися і заціпеніти. Але як тільки я зробила перший постріл, я відчула такий приплив сил, енергії та впевненості! Я не знаю, що це було: адреналін, підсвідоме відчуття влади чи відчуття сили… не знаю! Але це було щось, що я ніколи не відчувала.Напевно ці почуття і живлять наших воїнів, а коли сюди додається патріотична справа, любов до нашого життя - захищати землю і своїх близьких, вони стають не просто воїнами, а надлюдьми!" - поділилася враженнями Мішина.

Також вона висловила захоплення українськими жінками, які захищають Україну проти агресора - їх зараз в українській армії понад 50 тисяч.

"Українки, я завжди пишалася вами і намагалася своєю діяльністю робити внесок у життя жінок нашої країни! Але сьогодні я не просто пишаюся, я навчаюсь у вас, захоплююсь, я відправляю вам низький уклін! Ви і є найкраща ілюстрація хоробрості, вірності та кохання!​​​​​​​" - підкреслила актриса.

Її шанувальники з ентузіазмом сприйняли прагнення Мішиної навчитися стріляти. У воєнний час це природно - бажати того, щоб навчитися захищати себе і близьких:

"Справжня українка. Сильна, вільна та незламна ❤️"

"Наша дівчинка!"

"Ви така справжня, сильна, смілива, відважна, красива".

"Молодець, талановита людина талановита у всьому".

"Це круто, що ти навчаєшся такій справі".

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Раніше Філіп Кіркоров, який відмовчувався про війну в Україні, визначився зі своєю позицією. Співак вирішив провідати "трьохсотих" окупантів, яким поки пощастило вижити в Україні - він особисто поспілкувався з солдатами, які вбивали або хотіли вбити українців.

Також стало відомо, що донеччанин Олександр Ревва, який будував кар'єру в РФ, посварився зі своїм батьком, який підтримує "русский мир". Артист нібито має антивоєнні переконання.

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