"Все життя змінилося за одну хвилину": Еллерт врятував Мішину з сином на початку війни

Еллерт врятував Мішину з сином на початку війни / скріншот

Актриса Ксенія Мішина розповіла, що 24 лютого їй і її 10-річному синові Платону допоміг евакуюватися на захід України Олександр Еллерт.

Разом вони поїхали в Буковель, де великою компанією жили в одному будинку, розповіла зірка в інтерв'ю Григорію Решетнику для YouTube-проекту "Як ти?".

Мішина зізналася, що зараз не зустрічається з гумористом, проте не виключає, що їх спілкування може відновитися.

"Коли почалася війна, я сказала: Все, ми їдемо на захід України. Ми виїхали о 6-7 ранку, а змогли виїхати з Києва о 13:00. Мені відразу подзвонив Саша. Він запропонував допомогу, ми зустрілися і поїхали разом. Всі проблеми відійшли на задній план, і все життя змінилося в одну хвилину... Саша завжди був поруч. Він намагався відновити відносини. Скажу чесно, дуже багато образ, щоб це так відновлювати. Довіра до цієї людини була трохи вичерпана і такі обставини змусили бути поруч", – прокоментувала Мішина.

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"Каша вариться, і все ніяк не звариться. Я просто можу сказати зараз, що ми не разом. Я поїхала. Ми спілкувалися. Він іноді мені писав, Але я зараз не знаю, де він. Можливо, колись ми з ним будемо спілкуватися. Я взагалі нічого не виключаю в цьому житті", - підсумувала актриса.

Раніше українська актриса, учасниця романтичного реаліті-шоу Холостячка, Ксенія Мішина розповіла дивовижну історію порятунку свого близького друга і колеги, який зараз захищає Україну від рашистських окупантів в одній з найгарячіших точок.

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