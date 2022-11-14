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Христина Остапчук розповіла, хто її утримує: "Йому 85, він має великий спадок"

14 листопада 2022, 20:06

Горняк показала свого казкового принца в літах.

Христина Горняк, Христина Остапчук
Христина Горняк розповіла про свої доходи / instagram.com/kristygor

Блогерка і нотаріус Христина Горняк та теле- і радіоведучий Володимир Остапчук розлучилися. Так стверджують ЗМІ, проте сама зіркова пара цю інформацію коментувати відмовляється.

Тим часом особисте життя Христини почала викликати у шанувальників підвищений інтерес. Зараз блогерка подорожує, і на її сторінці в Instagram фанати поцікавилися, на які кошти вона живе.

У відповідь на це нетактовне питання Горняк опублікувала фото стильного чоловіка похилого віку, з цікавою припискою: "Не готова була розповідати ,але добре, ви мене змусили: йому 85, він має великий спадок, і утримує мене добряче, от чекаю, коли заповіт напише на мене! Красунчик він, правда?"

Пізніше Христина все ж уточнила, що це - жарт. Мовляв вона сама може себе забезпечити без сторонньої допомоги, а також нагадала про те, що потрібно дотримуватися особистих кордонів, перш ніж ставити настільки інтимні питання незнайомим людям.

"Сподіваюся, що хоч з гумором у вас все ок, бо з кордонами не дуже. Ну якщо що, я все своє зріле життя працювала, працюю і буду працювати (поки, звичайно, не знайду такого дідуся з заповітом)", - говорить Горняк.

Христина Остапчук розповіла, хто її утримує: 'Йому 85, він має великий спадок'
Христина Горняк розповіла про свої доходи / instagram.com/kristygor

Раніше відомий український модельєр Андре Тан заінтригував шанувальників новим романом. Вперше після розлучення в 2021 році він заговорив про особисте життя і показав фото з коханою.

Також зірка кіносаги Сутінки Тейлор Лотнер розчарував всіх прихильниць чарівного перевертня Джейкоба Блека: актор одружився на дівчині, з якою зустрічався з 2018 року.

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