Крістіна Орбакайте потрапила до "чорного списку" Латвії - причина і що це означає

Крістіна Орбакайте так і не висловила свою точну позицію.

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Крістіна Орбакайте - скасування концертів у Латвії / колаж: Главред, фото: instagram.com, Крістіна Орбакайте

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Крістіні Орбакайте заборонили в'їзд до Латвії

Влада країни назвала причину

Російську співачку Крістіну Орбакайте не пустять до Латвії і їй доведеться скасовувати свої концерти.

Як повідомляє LSV, таке рішення ухвалив міністр внутрішніх справ Латвії Ріхардс Козловскіс. До "чорного списку" також потрапив сербсько-хорватський музикант Горан Брегович.

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"Основний меседж - підтримка агресії проти України, участь у публічних заходах на окупованих територіях. Ми, як Латвія, підтримуємо Україну і будемо підтримувати, тому в даному випадку для нас це однозначно неприйнятно", - зазначено в повідомленні.

Деякі концерти Орбакайте доведеться скасувати / фото: instagram.com, Крістіна Орбакайте

Представники Держспецзв'язку наголосили, що Орбакайте виступала в тимчасово окупованому Росією Криму і брала участь у російських пропагандистських заходах.

Крістіна Орбакайте поки не коментувала рішення влади Латвії / фото: instagram.com, Крістіна Орбакайте

Нагадаємо, на початку повномасштабної війни в Україні Орбакайте опублікувала у своїх соцмережах чорний квадрат із написом: "Тільки мирного неба! Ні війні!". Потім співачка видалила публікацію і більше не робила публічних заяв про війну. Зараз вона живе разом із сім'єю в США і нещодавно зізналася, що проведе концерт у Росії "коли-небудь у кращому житті".

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У лютому 2022 року після початку вторгнення Росії в Україну в соціальній мережі Instagram співачка опублікувала запис із текстом "Тільки мирного неба! Ні війні!". Пізніше запис було видалено, і відтоді жодних висловлювань Орбакайте на цю тему не було.

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