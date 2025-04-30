Крістіна Орбакайте потрапила до "чорного списку" Латвії - причина і що це означає

Ви дізнаєтеся:
- Крістіні Орбакайте заборонили в'їзд до Латвії
- Влада країни назвала причину
Російську співачку Крістіну Орбакайте не пустять до Латвії і їй доведеться скасовувати свої концерти.
Як повідомляє LSV, таке рішення ухвалив міністр внутрішніх справ Латвії Ріхардс Козловскіс. До "чорного списку" також потрапив сербсько-хорватський музикант Горан Брегович.
"Основний меседж - підтримка агресії проти України, участь у публічних заходах на окупованих територіях. Ми, як Латвія, підтримуємо Україну і будемо підтримувати, тому в даному випадку для нас це однозначно неприйнятно", - зазначено в повідомленні.
Представники Держспецзв'язку наголосили, що Орбакайте виступала в тимчасово окупованому Росією Криму і брала участь у російських пропагандистських заходах.
Нагадаємо, на початку повномасштабної війни в Україні Орбакайте опублікувала у своїх соцмережах чорний квадрат із написом: "Тільки мирного неба! Ні війні!". Потім співачка видалила публікацію і більше не робила публічних заяв про війну. Зараз вона живе разом із сім'єю в США і нещодавно зізналася, що проведе концерт у Росії "коли-небудь у кращому житті".
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Хто така Крістіна Орбакайте?
Крістіна Орбакайте - радянська і російська естрадна співачка, актриса, заслужена артистка Росії (2013).
У лютому 2022 року після початку вторгнення Росії в Україну в соціальній мережі Instagram співачка опублікувала запис із текстом "Тільки мирного неба! Ні війні!". Пізніше запис було видалено, і відтоді жодних висловлювань Орбакайте на цю тему не було.
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