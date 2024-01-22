Кричевський зняв яскравий кліп із Зібровим на українську версію "Кияночки"

Легендарний український виконавець і зірка шансону Гарік Кричевський порадував своїх фанатів перекладом легендарного шлягерочка "Кияночка" українською мовою і зняв на неї кліп з не менш легендарним співаком Павлом Зібровим.
До слова, Кричевський розповів, що з перекладом тексту його пісні йому допомагав приятель, поет-пісняр і продюсер Євген Рибчинський. Разом вони дописали третій куплет і дещо відредагували текст пісні.
Цікаво, що в представленому кліпі "Кияночка" знявся співак Павло Зібров. Артист на початку ролика нібито дзвонить Кричевському і запитує, коли ж українською зазвучить його "Кияночка". Гарік починає виконувати, а потім посеред пісні звучать схвальні коментарі та реакції Зіброва.
Дивіться на відео кліп на пісню Гаріка Кричевського "Кияночка":
Нагадаємо, раніше українська ведуча і громадська діячка Маша Єфросиніна розповіла, за що вибачається перед своїм чоловіком Тимуром Хромаєвим, який зараз на фронті.
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