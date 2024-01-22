Кричевський зняв яскравий кліп із Зібровим на українську версію "Кияночки"

Фанати залишилися в захваті від перекладу пісні "Кияночка" українською мовою - знаменитий шансоньє Гарік Кричевський порадував шанувальників перекладом.

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Зібров знявся в кліпі у Кричевського / колаж Главред, фото УНІАН

Легендарний український виконавець і зірка шансону Гарік Кричевський порадував своїх фанатів перекладом легендарного шлягерочка "Кияночка" українською мовою і зняв на неї кліп з не менш легендарним співаком Павлом Зібровим.

До слова, Кричевський розповів, що з перекладом тексту його пісні йому допомагав приятель, поет-пісняр і продюсер Євген Рибчинський. Разом вони дописали третій куплет і дещо відредагували текст пісні.

Цікаво, що в представленому кліпі "Кияночка" знявся співак Павло Зібров. Артист на початку ролика нібито дзвонить Кричевському і запитує, коли ж українською зазвучить його "Кияночка". Гарік починає виконувати, а потім посеред пісні звучать схвальні коментарі та реакції Зіброва.

Дивіться на відео кліп на пісню Гаріка Кричевського "Кияночка":

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