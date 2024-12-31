Через 8 років: завершився шлюборозлучний процес Анджеліни Джолі та Бреда Пітта

Новий 2025 рік Бред та Енджі зустрічатимуть абсолютно вільними людьми.

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Анджеліна Джолі та Бред Пітт офіційно розлучилися / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Джолі та Пітт були 10 років у стосунках, з них 2 роки - в офіційному шлюбі

У 2016 акторка подала на розлучення

Справу закрили лише через 8 років

У 2016 році одна з найкрасивіших пар Голлівуду, актори Анджеліна Джолі та Бред Пітт, оголосили про розставання. Енджі подала на розлучення після інциденту в літаку: сім'я летіла приватним джетом, Бред перебрав з алкоголем і почав демонструвати агресію щодо дружини та дітей.

Через три роки Джолі та Пітт стали вільними людьми. Утім, їхнє розлучення не було офіційно завершеним, оскільки колишні чоловік і дружина продовжували боротися в суді за дітей і спільно нажите майно.

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І ось, через 8 років, напередодні Нового року Анджеліна Джолі та Бред Пітт підписали офіційну угоду про розлучення. Про це повідомило видання People.

Представники Пітта поки що не коментували цю величезну подію в житті їхнього клієнта, а ось адвокат Джолі Джеймс Саймон, виявився більш балакучим. Він зазначив, що эксподружжю кінець цієї "битви" приніс полегшення.

"Понад вісім років тому Анджеліна подала на розлучення з містером Піттом. Вона і діти залишили все майно, яке вони ділили з Піттом, і з того часу зосередилися на пошуку миру і зцілення для своєї сім'ї. Це лише одна частина довгого процесу, який почався вісім років тому. Чесно кажучи, Анджеліна дуже втомилася, але вона відчуває полегшення від того, що ця частина процесу закінчилася", - каже юрист.

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Хто така Анджеліна Джолі Анджеліна Джолі - американська акторка кіно, телебачення й озвучування, кінорежисерка, сценаристка, продюсерка, фотомодель, посол доброї волі ООН. За даними Вікіпедії, акторка є володаркою премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус" (перша акторка в історії, яка три роки поспіль виграла нагороду) і двох "Премій Гільдії кіноакторів США".

Хто такий Бред Пітт? Вільям Бредлі Пітт - американський актор і кінопродюсер. Лауреат двох премій "Золотий глобус", двох премій Американської Гільдії кіноакторів і двох нагород Британської кіноакадемії. Володар премії "Оскар" як один із продюсерів фільму "12 років рабства" - переможця в категорії "Найкращий фільм" на церемонії 2014 року - і за найкращу чоловічу роль другого плану в картині "Одного разу в Голлівуді" (2020), повідомляє "Вікіпедія".

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