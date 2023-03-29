Клопотенко зізнався, чому не хоче готувати для президента Зеленського та його родини

Український ресторатор, шеф-кухар і популяризатор української кухні Євген Клопотенко готує для європейських політиків, які приїжджають в Україну. Однак ставати кухарем президента України Володимира Зеленського та його сім'ї він би не хотів.
Про це кулінар розповів в інтерв'ю для YouTube-каналу "Король твого міста". Клопотенко зізнався: бачить своєю місією дещо більше, ніж забезпечувати їжею і насичувати одну людину або малу групу людей.
"Ні, звичайно. Що це - я просто буду годувати одну людину? Так, він президент. Але я можу зробити більше, ніж просто годувати президента", - впевнено заявляє кулінар.
Однак Клопотенко уточнив, що із задоволенням взявся б за іншу роботу для сім'ї президента України. Наприклад, якби йому зателефонувала перша леді Олена Зеленська з проханням скласти для неї меню, він би з радістю прийняв цю пропозицію.
"Без проблем зміг би це організувати. А так, щоб годувати - у мене інша роль. Мені не треба, щоб я був кухарем президента", - переконаний Євген Клопотенко.
Раніше шеф-кухар Євген Клопотенко зізнався, що в питаннях любові він віддає перевагу нетрадиційному підходу: вірним він може бути лише одній коханій - кулінарії.
Також популяризатор української кухні без вагань прокоментував чутки про свою гомосексуальність - Клопотенко чесно зізнався, що зміг би зробити камінг-аут.
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