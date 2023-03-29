Клопотенко зізнався, чому не хоче готувати для президента Зеленського та його родини

При цьому кулінар зазначив, що від однієї пропозиції Олени Зеленської він би не відмовився.

Євген Клопотенко розповів, чому не хоче ставати кухарем президента України / instagram.com/klopotenko, instagram.com/olenazelenska_official

Український ресторатор, шеф-кухар і популяризатор української кухні Євген Клопотенко готує для європейських політиків, які приїжджають в Україну. Однак ставати кухарем президента України Володимира Зеленського та його сім'ї він би не хотів.

Про це кулінар розповів в інтерв'ю для YouTube-каналу "Король твого міста". Клопотенко зізнався: бачить своєю місією дещо більше, ніж забезпечувати їжею і насичувати одну людину або малу групу людей.

"Ні, звичайно. Що це - я просто буду годувати одну людину? Так, він президент. Але я можу зробити більше, ніж просто годувати президента", - впевнено заявляє кулінар.

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Однак Клопотенко уточнив, що із задоволенням взявся б за іншу роботу для сім'ї президента України. Наприклад, якби йому зателефонувала перша леді Олена Зеленська з проханням скласти для неї меню, він би з радістю прийняв цю пропозицію.

"Без проблем зміг би це організувати. А так, щоб годувати - у мене інша роль. Мені не треба, щоб я був кухарем президента", - переконаний Євген Клопотенко.

Раніше шеф-кухар Євген Клопотенко зізнався, що в питаннях любові він віддає перевагу нетрадиційному підходу: вірним він може бути лише одній коханій - кулінарії.

Також популяризатор української кухні без вагань прокоментував чутки про свою гомосексуальність - Клопотенко чесно зізнався, що зміг би зробити камінг-аут.

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