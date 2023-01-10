"Я гулящий, бабій": Євген Клопотенко розкрив подробиці своїх нетрадиційних відносин

Популяризатор української кухні звик виходити за рамки, і в коханні дотримується того ж правила.

Євген Клопотенко розповів про особисте життя і свою велелюбність / instagram.com/klopotenko

Український ресторатор, шеф-кухар і популяризатор української кухні Євген Клопотенко має вільні погляди в питаннях кохання - без збентеження коментує чутки про свою гомосексуальну орієнтацію, і зізнається, чого саме шукає у відносинах з новим партнером.

Так, в інтерв'ю для Супільного кулінар розповів, що зберігати фізичну і платонічну вірність він здатний лише українській кухні. У тому, що стосується романтичних відносин, у Клопотенко зовсім інший підхід.

Євген зараз має кохану, але відносини з нею вибудував нетрадиційні, адже не вважає за необхідне дотримуватися загальноприйнятої норми в цьому питанні. Наприклад, він не бачить нічого поганого в тому, щоб крутити любов з декількома партнерами відразу.

"У мене немає такого, що ти все життя з однією дівчиною. Серце Євгена – воно ніколи не буде з однією людиною все життя, – наголосив він. – Зараз усі подумають, що я гулящий, бабник. Якщо мені подобається дівчина і я все життя з нею проводжу, то це мені здається кінцем світу. Мені з нею цікаво, круто, але я хочу з нею бачитися не кожного дня. Мені нецікаво, мені цікаво працювати, щось змінювати. Ви можете бути вдвох, утрьох, це абсолютно нормальні речі, якщо комусь це також подобається. Такий у мене підхід", - розповідає Євген Клопотенко.

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