"Гей - це що, щось погане?": Євген Клопотенко прокоментував чутки про свою гомосексуальність

Український кулінар не боїться осуду громадськості, коли справа стосується кохання.

Євген Клопотенко відреагував на чутки про його нетрадиційну орієнтацію / instagram.com/klopotenko

Український ресторатор, шеф-кухар та популяризатор української кухні Євген Клопотенко пристрасно закоханий в українську кухню, і своїх почуттів з цього приводу не приховує.

Однак про те, що стосується його особистого життя, кулінар вважає за краще скромно мовчати. Через подібні спроби вберегти особисте від сторонніх очей, про Клопотенка стали ходити чутки про його нетрадиційну орієнтацію.

В інтерв'ю Фактам ICTV шеф-кухар відверто розповів, чи зміг би він зізнатися суспільству у своїй гомосексуальності, чим чимало спантеличив шанувальників.

"Це моя мрія. Я навіть говорив: давайте я зізнаюся просто так. А що таке гей - це що? Щось погане? Якщо суспільство буде мене засуджувати - це проблеми суспільства", - впевнено заявив Клопотенко.

Втім, пізніше він додав, що на даний момент перебуває в романтичних стосунках з жінкою.

На новий роман Євген Клопотенко почав натякати ще наприкінці весни. Кулінар зізнався, що кохана повністю змінила його погляд на стосунки.

Втім, деякі колеги та шанувальники Клопотенко були впевнені, що він завів стосунки з українською співачкою Златою Огневич. Раніше шеф-кухар зізнався, що вона доводить його до мурашок.

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