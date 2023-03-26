Євген Клопотенко розповів про роман з обраницею Володимира Остапчука

Кулінар зазначив, що він та шоумен набагато ближче один одному, ніж той міг здогадуватися.

Євген Клопотенко та Володимир Остапчук будували стосунки з однією і тією ж жінкою / instagram.com/klopotenko, instagram.com/vova_ostapchuk

Український ресторатор, шеф-кухар і популяризатор української кухні Євген Клопотенко дотримується вільних поглядів в тому, що стосується любові і відносин. Він переконаний, що не зможе належати тільки одній жінці та має, як правило, кілька партнерок.

Серед них виявилася і одна з коханих шоумена Володимира Остапчука - кулінар запросив його на своє шоу "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком", і розповів цю пікантну деталь.

"У нас була з тобою спільна дівчина. Була дівчина, із якою ти зустрічався колись, і я з нею також зустрічався. Уявляєш? Щоб ти просто знав, що ми з тобою набагато ближчі, ніж ти можеш собі уявити. Ми майже з тобою цілувалися", - ошелешив Остапчука Клопотенко.

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Правда, з міркувань такту, імені обраниці, яка їх з ведучим "поріднила", Євген розкривати не став. Лише повідомив, що ім'я загадкової жінки починається на букву "К". Остапчук уточнив, скільки літер в її імені, і заявив, що зрозумів, про кого йде мова, коли з'ясувалося, що букв чотири.

До слова, серед відомих обраниць шоумена, імена на "к" носить його друга колишня дружина Христина Горняк, і нинішня дівчина Катя Полтавська.

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