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Кім Кардашьян за космічні гроші купила улюблену прикрасу принцеси Діани

20 січня 2023, 22:02
Вартість аметистового хреста принцеси Діани за підсумками аукціону була перевищена в два рази.
Кім Кардашян, прикраса принцеси Діани
Кім Кардашян / instagram.com/kimkardashian, Sotheby's

Улюблена прикраса принцеси Діани кулон у вигляді хреста з діамантами Attallah Cross був проданий в останні хвилини аукціону.

Величезний хрест купили за 200 тисяч доларів. Боротьба за скарб була напруженою, представнику сім'ї Кардашьян вдалося лише в останні п'ять хвилин перебити інших претендентів, пише CNN.

Відомо, що ця прикраса була виготовлена придворними ювелірами британської королівської сім'ї ще в 1920 році.

Цей кулон дуже любила принцеса Діана. Організатори торгів залишилися задоволені тим, що коштовність перейшла в руки відомої і шанованої Кім Кардашян.

"Ми раді, що цей витвір мистецтва знайшов нове життя в руках ще одного всесвітньо відомого імені", - повідомив глава ювелірного відділу Sotheby's в Лондоні.

Він також уточнив в бесіді з CNN, що вартість аметистового хреста за підсумками аукціону була перевищена в два рази.

Раніше повідомляли, телезірка Кім Кардашьян знайшла собі нового, більш молодого бойфренда і з азартом експериментує із зовнішністю.

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Кім Кардашьян принцеса Діана
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