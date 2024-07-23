Кейт Міддлтон повідомила радісну новину - що сталося

Кейт Міддлтон звернулася до принца Джорджа в його день народження.

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Кейт Міддлтон привітала принца Джорджа / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

22 липня принцу Джорджу виповнилося вже 11 років і з цього приводу його мама принцеса Кейт Міддлтон вирішила публічно привітати сина.

На офіційній сторінці в соцмережах сім'ї Уельських з'явилося чорно-біле фото Джорджа, на якому він одягнений у костюм і білу сорочку.

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"Бажаю принцу Джорджу щасливого 11-го дня народження сьогодні! Принцеса Уельська, 2024 рік", - написала Кейт під фото.

Шанувальники королівської сім'ї також приєдналися до привітань і написали безліч коментарів під публікацією з побажаннями принцу.

Кейт Міддлтон / Інфографіка: Главред

Хто така Кейт Міддлтон? Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

Кейт Міддлтон - останні новини по темі

Додамо, королівський експерт Кеті Ніколл розповіла про те, як принцесу Кейт Міддлтон, яка шокувала світ новиною про свою хворобу на рак, підтримують найближчі.

А також інсайдери Букінгемського палацу повідомили, що під час операції Кейт Міддлтон видалили матку.

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