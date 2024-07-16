Принц Вільям і Кейт Міддлтон показали шматочок домашнього життя своїх дітей

Діти Кейт Міддлтон у себе вдома мають вигляд, як звичайні діти.

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Кейт Міддлтон показала своїх дітей у домашній обстановці / Колаж Главред, фото Instagrram/princeandprincessofwales

Принц Вільям і Кейт Міддлтон дали рідкісну можливість поглянути на сімейне життя своїх двох молодших дітей, принцеси Шарлотти і принца Луї.

Як пише Page Six, 42-річні принц і принцеса Уельські поділилися фотографією 9-річної Шарлотти і 6-річного Луї, які спостерігають за недільним чемпіонатом Європи УЄФА між Англією та Іспанією.

Брати і сестри одягли футболки, виготовлені за індивідуальним замовленням, на яких були вказані їхні імена і вік. "Англія, ваша командна робота, завзятість і рішучість стали джерелом натхнення для всіх нас, молодих і старих. Вітаємо Іспанію. W&C", - підписала королівська пара пост в Instagram у понеділок.

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Кілька фанатів захоплювалися тим, наскільки "нормальними" здавалися фотографії дітей і як здорово було отримати рідкісну можливість поглянути на їхнє життя за стінами замку.

"Мені подобається, що це особистий момент далеко від дому! Це так актуально, спасибі, принцесо, що поділилася з нами!" написав один користувач.

Хто така Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

Як відомо, принцеса з'явилася і спостерігала за фіналом чоловічого одиночного розряду між Новаком Джоковичем і чинним чемпіоном Карлосом Алькарасом.

/ Инфографика Главред

Кейт Міддлтон - останні новини по темі

Додамо, королівський експерт Кеті Ніколл розповіла про те, як принцесу Кейт Міддлтон, яка шокувала світ новиною про свою хворобу на рак, підтримують найближчі.

А також інсайдери Букінгемського палацу повідомили, що під час операції Кейт Міддлтон видалили матку.

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