Кейт Міддлтон "розбита серцем" через рішення принца Вільяма про майбутнє сина Джорджа

Британські таблоїди повідомляють, що Кейт Міддлтон "розбита серцем" через рішення принца Вільяма про майбутнє їхнього сина Джорджа.
За інформацією Mirror, йдеться про рішення відправити їх старшого сина в школу-інтернат. Повідомляється, що королівська пара вже відвідала стару школу-інтернат Ітон-коледжу з планами відправити туди 10-річного юного принца через кілька років.
Однак стверджується, що принцеса Кейт спочатку була проти цієї ідеї, на якій нібито наполягає принц Вільям.
Вільяма, Кейт і Джорджа бачили під час екскурсії по штаб-квартирі школи у Віндзорі в червні минулого року, але, як кажуть, мама трьох дітей боїться перспективи побачити, як її найстаршу дитину врешті-решт відправлять туди. І Вільям, і молодший брат принц Гаррі навчалися там, але це сталося лише тому, що їхні батьки король Чарльз і принцеса Діана хотіли порушити традицію.
До цього у королівських дітей було прийнято відвідувати Гордонстоун в Шотландії, але замість цього Гаррі і Вільяма відправили в Оксбриджську підготовчу школу. Це було пов'язано з явною зневагою Чарльза до своєї альма-матер, яку він відвідував з 1962 по 1967 рік і яку прозвав "Колдіц у кілтах".
Крім того, брат і батько Діани навчалися в Ітоні, досягнувши, очевидно, більшого успіху, ніж Чарльз знайшов у своїй школі в Морей, Шотландія.
Раніше стало відомо, що герцоги Сассекські ледь не повторили жахливу долю принцеси Діани - принц Гаррі і Меган Маркл ледь не потрапили в аварію через папараці, які переслідували їх на автомобілі 2 години.
Також стало відомо, що Меган Маркл в США спіймали на брехні. Через недобросовісно виконану роботу їх в Америці, куди обидва так прагнули, стали називати "королівськими шахраями".
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