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Кейт Міддлтон "розбита серцем" через рішення принца Вільяма про майбутнє сина Джорджа

Олена Кюпелі
6 січня 2024, 13:01оновлено 6 січня, 13:31
Рішення стосується навчання маленького Джорджа.
принц Вільям, принцеса Кетрін, Кейт Міддлтон
Принц Вільям і принцеса Кейт Міддлтон планують майбутнє своїх дітей / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Британські таблоїди повідомляють, що Кейт Міддлтон "розбита серцем" через рішення принца Вільяма про майбутнє їхнього сина Джорджа.

За інформацією Mirror, йдеться про рішення відправити їх старшого сина в школу-інтернат. Повідомляється, що королівська пара вже відвідала стару школу-інтернат Ітон-коледжу з планами відправити туди 10-річного юного принца через кілька років.

Однак стверджується, що принцеса Кейт спочатку була проти цієї ідеї, на якій нібито наполягає принц Вільям.

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Вільяма, Кейт і Джорджа бачили під час екскурсії по штаб-квартирі школи у Віндзорі в червні минулого року, але, як кажуть, мама трьох дітей боїться перспективи побачити, як її найстаршу дитину врешті-решт відправлять туди. І Вільям, і молодший брат принц Гаррі навчалися там, але це сталося лише тому, що їхні батьки король Чарльз і принцеса Діана хотіли порушити традицію.

До цього у королівських дітей було прийнято відвідувати Гордонстоун в Шотландії, але замість цього Гаррі і Вільяма відправили в Оксбриджську підготовчу школу. Це було пов'язано з явною зневагою Чарльза до своєї альма-матер, яку він відвідував з 1962 по 1967 рік і яку прозвав "Колдіц у кілтах".

Крім того, брат і батько Діани навчалися в Ітоні, досягнувши, очевидно, більшого успіху, ніж Чарльз знайшов у своїй школі в Морей, Шотландія.

Раніше стало відомо, що герцоги Сассекські ледь не повторили жахливу долю принцеси Діани - принц Гаррі і Меган Маркл ледь не потрапили в аварію через папараці, які переслідували їх на автомобілі 2 години.

Також стало відомо, що Меган Маркл в США спіймали на брехні. Через недобросовісно виконану роботу їх в Америці, куди обидва так прагнули, стали називати "королівськими шахраями".

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