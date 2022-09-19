Кароль відреагувала на пропозицію позбавляти зірок-запроданців почесних звань

Тіна Кароль / Колаж фото УНІАН

Відома попспівачка Тіна Кароль прокоментувала ініціативу позбавлення артистів-запроданців почесних звань заслужених і народних артистів України. Свою заяву вона зробила в ефірі телемарафону.

Артистка вважає, що таку міру потрібно використовувати.

"Нормальна ініціатива. Час змінився, є можливість розставити крапки над і, акценти. Мінкульт на те і Міністерство, щоб вводити щось нове, щось міняти і додавати, але також нагороджувати і позбавляти, якщо є за що. Чому б і ні", - сказала Кароль.

Також виконавиця відповіла, що для неї означають почесні звання. За словами Кароль, якщо для деяких артистів вони не важливі, то для неї – навпаки. Не тільки для співачки це має велике значення, але і для її батьків, адже так наочно помітно, що вона багато чого зробила для держави.

"Зазвичай артисти кажуть, навіщо це їм потрібно. Насправді для мене це важливо, і як для моїх батьків. Моя мама відчуває, що її дитина зробила щось особливе для держави. Коли я вчилася в музичному училищі, то отримувала стипендію Верховної Ради. Для мене як для студентки це було важливо, адже я була єдиною, хто її отримував. Так само і звання важливі", - підсумувала співачка.

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль придбала квартиру на Івано-Франківщині для родини 9-річного Єгора, який вів щоденник, перебуваючи з рідними в окупованому та зруйнованому Маріуполі.

До того Тіна Кароль в день свого весілля і вінчання з чоловіком і продюсером Євгеном Огіром (трагічно рано померлим) показала на своїй сторінці в Instagram зворушливий кадр із сімейного архіву.

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