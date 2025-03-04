Який вигляд має син Ігоря Пелиха: хлопець освідчився коханій дівчині

Молодий чоловік опублікував фото, на якому його кохана демонструє безіменний пальчик.

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Син Ігоря Пелиха Іван освідчився / Колаж Главред, фото Вікіпедія, Instagram/ivanpelykh

Коротко:

Кому освідчився син Ігоря Пелиха

Де він зробив романтичне зізнання

Старший син трагічно загиблого телеведучого Ігоря Пелиха Іван, освідчився своїй дівчині.

Про те, що в житті молодого хлопця настають зміни він написав на своїй сторінці в Instagram.

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Молодий чоловік опублікував фото, на якому його кохана демонструє безіменний пальчик, на якому красується обручка. У пості обраниця сина телеведучого зазначила, що сказала "так".

Виявилося, що молодий чоловік Ігор Пелих освідчився дівчині в Португалії. Для урочистої події Іван обрав узбережжя Атлантичного океану. Саме на тлі океану, його обраниця продемонструвала обручку.

Син Ігоря Пелиха освідчився дівчині / Фото Instagram/insideourdreams

Вона сказала "Так" / Фото instagram.com/insideourdreams

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Як раніше стало відомо Главред, 20-річний молодий чоловік Іван Пелих, син популярного телеведучого Ігоря Пелиха, який загинув у 2009 році, пішов служити ЗСУ і захищати Україну від російського окупанта.

Також українська ведуча та журналістка Марічка Падалко розповіла, куди зникла від початку повномасштабної війни та чим займається зараз її колега та подруга Лідія Таран.

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