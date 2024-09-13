Дочка телеведучого не пішла на екскурсію російською мовою

Анатолій Анатоліч поділився сміливим вчинком своєї доньки.

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Анатолій Анатоліч із дружиною та дітьми - колаж: Главред, фото: instagram.com/yulattt

Український ведучий Анатолій Анатоліч, який разом із дружиною, піарницею Юлою (Юлія Бойко), виховує трьох дітей, розповів про те, як його донька відмовилася від екскурсії.

Зокрема, його 13-річна донька Аліса в Мілані відмовилася слухати екскурсію через те, що вона була російською мовою.

"Просто мені було неприємно слухати", - розповіла вона. Аліса припустила, що гід могла бути з терористичної Росії, адже в неї був певний акцент. Запис телефонної розмови з дочкою Анатоліч опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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Хто такий Анатолій Анатоліч? Анатолій Анатоліч (справжнє ім'я - Анатолій Анатолійович Яцечко) - український радіоведучий, шоумен, ведучий програм "Сніданок з 1+1", "Голос країни", YouTube-каналу "Зе Інтерв'юер", ранкового шоу "Ранок з Україною" та ін., повідомляє Вікіпедія.

Дівчинка додала, що від екскурсії відмовилася не тільки вона, а й уся компанія. Крім того, вона додала, що була одягнена у футболку з написом "Україна" англійською. "Дивляться на "Ukraine" і розмовляють російською", - поділилася дочка Анатоліча.

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Нагадаємо, ранішедружина шоумена наважилася на відвертість, і зізналася, що у маленького Ніла діагностували затримку мовленнєвого розвитку. Про це вона розповіла у своєму блозі в Instagram.

Також донька Валерія Залужного "злила" його таємницю щодо адаптації до цивільного життя. "Залізному генералу" було складно звикнути до однієї важливої деталі його нинішньої роботи.

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