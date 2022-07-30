20-річний син покійного Ігоря Пелиха захищає Україну в гарячій точці

Син Ігоря Пелиха Іван служить у ЗСУ на передовій / instagram.com/ivanpelykh

Ведучий, журналіст, шоумен і громадський діяч Ігор Пелих трагічно загинув у травні 2009 року. Це був великий удар для українського шоу-бізнесу та культури.

Він, нарівні з Кузьмою Скрябіним, був одним з яскравих популяризаторів української ідеї, і людиною, для якої доля рідної країни була гідною метою, щоб за неї боротися.

Його старший син, Іван Пелих, не вдарив в бруд обличчям і не зрадив пам'ять батька. 20-річний молодий чоловік пішов служити ЗСУ і захищати Україну від рашистського окупанта.

У складі Першої інтернаціональної роти спеціального призначення Пелих воює на Донбасі. Він хоробро відстоює Україну разом з побратимами з усього світу - Грузії, Білорусі, США, Канади, Швеції, Франції, Британії, Тайваню, Нової Зеландії та ін.

Своїми роздумами про те, як війна змінює людей, український захисник поділився на своїй сторінці в Instagram: "Одне діло читати про війну в новинах чи телеграм каналах, а інше це побути тут, тоді просто по погляду розумієш була людина на "0" чи ні. Війна дуже змінює людей зсередини, і навіть коли на пару днів назад вибираєшся в "цивілізацію", розумієш, що ти вже не такий, яким звідси їхав. В будь-якому випадку це лише початок, ще багато руснявих танків/бтрів/піхоти і тд. чекають свого знищення, і ми будем сумлінно допомогати їм слідувати за кораблем".

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