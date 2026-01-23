Рус
"Це не звичайна проблема": відома ведуча розповіла, як їй вдалося скинути 39 кг

Віталій Кірсанов
23 січня 2026, 10:32
48
За словами Юлії Карпової, вона легко і швидко набирає вагу через стреси, гормональні збої, недосипання і психологічний стан.
Юлія Карпова розповіла, як їй вдалося скинути 39 кг
Юлія Карпова розповіла, як їй вдалося скинути 39 кг / колаж: Главред, фото: instagram.com/y.karpova

Коротко:

  • Ведуча зізнається, що перші набрані кілограми їй подобалися
  • Юлія радить починати худнути з візитів до лікарів

Українська радіоведуча Юлія Карпова розповіла, як їй вдалося скинути 39 кілограмів.

Жінка опублікувала в своєму Instagram-акаунті пост, в якому детально поділилася подробицями свого шляху до комфортної для неї ваги.

За словами Юлії, вона легко і швидко набирає вагу через стреси, гормональні збої, недосипання і психологічний стан. Ще одним фактором став прийом антидепресантів, тому їй довелося підбирати разом з психіатром інші таблетки.

Ведуча зізнається, що перші набрані кілограми їй подобалися, проте з часом вона перестала відчувати себе комфортно, адже їй здавалося, що в її тілі "живе натовп людей".

"На черговій розмові з психіатром сказала, що вже не контролюю тіло. Вона порадила не затягувати і не приймати ніяких самостійних рішень. Тому далі був терапевт, ендокринолог, аналізи, підбір ліків і знову лікування. Це була не звичайна проблема з переїданням, це була комплексна терапія під наглядом лікарів. Мені часто пишуть: "Ой, так швидко схудла". Насправді ні, вага почала йти приблизно рік тому", - написала вона.

Виходячи зі свого досвіду, Юлія радить починати худнути не за допомогою "магічних рішень", а з візитів до лікарів, перевірки гормонів і професійних рекомендацій.

Юлія Карпова до схуднення
Юлія Карпова до схуднення / Фото: instagram.com/y.karpova

"Я не залишаю ніяких аналізів, деталей або назв рецептурних ліків. Я не буду проводити ніяких марафонів схуднення і подібного, тому що ви не дізнаєтеся справжню причину набору ваги, поки не займетеся цим безпосередньо. Єдине і головне, до чого я закликаю, - робіть все з лікарями, яким довіряєте", - додала вона.

Юлія Карпова після схуднення
Юлія Карпова після схуднення / Фото: instagram.com/y.karpova

Про особу: Юлія Карпова

Юлія Карпова - українська радіоведуча, яка здобула широку популярність як голос ранкового шоу "Хеппі Ранок" на радіостанції "Хіт FM", де вона пропрацювала понад 10 років.

На початку січня 2026 року Юлія оголосила про відхід з радіостанції. Причиною вона назвала психологічний тиск з боку керівництва і небажання системи приймати її активну патріотичну позицію.

19:10

Почався чемпіонат світу з красивих обіцянок і промовПогляд

19:09

Подружжя Буданових пише один одному записки з побажаннями на день, - ЗМІ

19:07

У Кривоноса засекретили гонорари та заохочення детективам НАБУ, - ЗМІ

