УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

"Кабаєва у молодості": Путін завів собі нову фаворитку - їй всього 16 років

5 травня 2022, 11:02

На 16-річчя Путін подарував Валієвій шовкову хустку. У стародавні часи існувала традиція: чоловіки дарували дівчатам хустки перед тим, як засватати їх.

Путін і Валієва
У квітні Путін провів неформальну зустріч з фігуристкою Камілою Валієвою / Фото championat.com

Кремлівський диктатор Володимир Путін імовірно вже багато місяців сидить у бункері та виходить лише з особливої нагоди. Зокрема і для того, щоби привітати з 16-річчям російську фігуристку Камілу Валієву. Подейкують, що юна спортсменка стала новою фавориткою Путіна, а в мережі її називають "Кабаєвою в молодості".

26 квітня на зустрічі олімпійських чемпіонів Пекіна-2022 в Кремлі Путін провів неформальну зустріч з Валієвою. Цього дня дівчина святкувала свій день народження.

Путін помітно нервував, переминався з ноги на ногу, поплескував руками по трибуні, за якою стояв, а коли говорив про талант Каміли, розплився в усмішці.

Російський диктатор випив з фігуристкою шампанського і подарував їй шовкову хустку. Цікаво, що в стародавні часи існувала традиція: чоловіки дарували дівчатам хустки перед тим, як засватати їх.

Квітнева зустріч Путіна з Валієвою нагадує перше спілкування президента РФ з його нинішньою коханкою, а, може, вже і дружиною – гімнасткою Аліною Кабаєвою. Коли вони познайомилися, Аліні було 18 років.

Каміла Валієва - що про неї відомо

Каміла Валієва фігурним катанням займається з 3,5 років. Виступає в одиночному катанні, Олімпійська чемпіонка в командному змаганні (2022), чемпіонка світу серед юніорів (2020), переможниця фіналу юніорського Гран-прі сезону 2019/2020. Переможниця етапів Гран-прі-Skate Canada 2021 і Rostelecom Cup 2021, переможниця турніру серії "челленджер" Finlandia Trophy 2021, срібна призерка чемпіонату Росії (2021). Чемпіонка Росії (2022), а також чемпіонка Європи (2022).

11 лютого 2022 року International Testing Agency (ITA) повідомило, що в пробі на допінг спортсменки, взятої на чемпіонаті Росії в Санкт-Петербурзі в грудні, був виявлений заборонений в спорті препарат — триметазидин. Ця речовина є метаболіком,покращує кровообіг і витривалість спортсменів, що дозволяє їм виконувати більший обсяг тренувань. До слова, у Кабаєвої теж був скандал з допінгом під час її спортивної кар'єри.

14 лютого 2022 року спортивний суд CAS відхилив апеляції МОК, WADA і ISU і дозволив Камілі Валієвій виступ на Олімпіаді 2022, де вона і отримала свою медаль.

  • Каміла Валієва
    Каміла Валієва t.me/kamilavalieva26official
  • Каміла Валієва
    Каміла Валієва t.me/kamilavalieva26official
  • Каміла Валієва
    Каміла Валієва t.me/kamilavalieva26official
  • Каміла Валієва
    Каміла Валієва t.me/kamilavalieva26official
  • Каміла Валієва
    Каміла Валієва t.me/kamilavalieva26official
  • Каміла Валієва
    Каміла Валієва t.me/kamilavalieva26official
  • Каміла Валієва
    Каміла Валієва t.me/kamilavalieva26official

Як повідомляв Главред, в соцмережах ходять чутки, що Кабаєва знову вагітна. Про це йдеться в Instagram-акаунті general.svr.

"Ми вже повідомляли про те, що вчора президент Росії Володимир Путін, за словами очевидців, виглядав пригніченим і дещо відчуженим. Це цілком зрозуміло, вчора Путін дізнався, що його багаторічна співмешканка і мати його дітей Аліна Кабаєва вчергове, а вірніше, мабуть, позачергово вагітна. Тут би президенту жити та радіти, але - ні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ЗМІ з'ясували подробиці розкішного життя коханки президента РФ Володимира Путіна Аліни Кабаєвої. Спортсменка ховалася в Швейцарії разом з 4 дітьми від кремлівського диктатора в "приватному і дуже захищеному" шале на березі озера Лугано.

В квітні Кабаєва несподівано з'явилася в Москві на першій репетиції свого фестивалю на "ВТБ-арені".

Фото подружки "фюрера" потрапило в соцмережу. Користувачі помітили на її пальці обручку. Крім того, схоже, що до обличчя Кабаєвої доклав руку пластичний хірург.

Інші новини:

viber
новини Росії Володимир Путін Аліна Кабаєва Каміла Валієва
Реклама
Популярне
Коридор затемнень 2022: до 16 травня може статися трагедія – гороскоп для України та світуКоридор затемнень 2022: до 16 травня може статися трагедія – гороскоп для України та світу Ґвалтували трубою та колючим дротом: розвідка перехопила розповідь окупанта про тортури українцівҐвалтували трубою та колючим дротом: розвідка перехопила розповідь окупанта про тортури українців Катував і розстрілював беззбройних зі зв'язаними руками: названо ім'я бучанського катаКатував і розстрілював беззбройних зі зв'язаними руками: названо ім'я бучанського ката "Мені зараз дуже складно": про що реально нервується Регіна Тодоренко"Мені зараз дуже складно": про що реально нервується Регіна Тодоренко Українська акторка просиділа в сховищі під Бучею 33 дні: "Я тепер говорю зовсім по-іншому"Українська акторка просиділа в сховищі під Бучею 33 дні: "Я тепер говорю зовсім по-іншому"
Підтримайте Главред

Останні новини

12:35

У Маріуполь від Путіна приїхав новий "куратор" Донбасу: відкрили пам'ятник бабусі з червоним прапором

12:25

Гетто для українців: з’явилися унікальні кадри фільтраційних таборів орків на ДонбасіВідео

12:03

Україна почала отримувати ексклюзивні супутникові дані від GEOSAT

12:00

Гороскоп на сьогодні, 5 травня 2022: Ракам – прибуток, Левам – доленосна зустріч, Стрільцям - віщі сни

11:52

На Житомирщині мародери розграбували літак ЗСУ, що впав, і вкрали зброю загиблого пілотаВідео

Реклама
11:40

"Скаже, що так і треба": польський генерал пояснив, на що піде Путін в разі неуспіху до 9 травняВідео

11:35

На крейсері Москва була ядерна зброя: чи може РФ завдати удару з інших кораблів у Чорному морі

11:23

Як загальна мобілізація в Росії доб'є росіянПогляд

11:19

Путін та Генштаб РФ отримують фейки про "перемоги" в Україні: розібратися приїжджав Герасимов - ЗМІВідео

11:02

"Кабаєва у молодості": Путін завів собі нову фаворитку - їй всього 16 роківФотоВідео

10:54

В Іспанії затримали блогера Анатолія ШаріяВідео

10:50

Коли Україна переможе та закінчиться війна – астролог назвала дату

10:15

Знищить твою кар'єру: Логунова погрожує Ступці розповісти правду про їхнє розлучення

10:13

Попри поразку, російські окупанти не відмовилися від атаки на Харків - ПентагонВідео

09:56

Азовсталь перетворився на пекло: окупанти обстрілюють і штурмують завод безперервноВідео

09:49

Два винищувачі Су-30, чотири БПЛА і крилаті ракети: ЗСУ за добу розбили 9 ворожих цілейВідео

09:26

Вантаж 200 для РФ: розвідка США допомагає Україні вбивати російських генералів - NYT

09:15

Окупанти з гвардійської бригади бунтують через втрати і не хочуть воювати - Генштаб ЗСУВідео

09:14

Дві цілі Кремля: чому бункерний фюрер не наважується назвати "спецоперацію" війноюПогляд

09:09

Російський музичний критик підтримав Україну на Євробаченні

Реклама
08:41

У Росії генерал нагородив сина-танкіста за "звільнення" ЧернігівщиниВідео

08:20

Разом пішли на фронт і геройськи загинули: на Херсонщині росіяни розстріляли бійців ЗСУ - батька і синаВідео

07:37

Коли впаде Кримський міст: у Мережі з'явився сайт зі зворотним відліком

07:10

Путінську армію відсунули від Харкова на 40 км, артобстріли місту не загрожують - Арестович

06:37

Ескалація бойових дій до 9 травня: Арестович назвав найнебезпечніші напрямки

06:33

Тіна Кароль виконала гімн України під час благодійного матчу "Базель" – "Динамо Київ"

06:31

Перемога України у війні стає все більш імовірною: чому заметушилася РосіяПогляд

05:10

Кабаєва стане вдовою і вже мітить на місце Путіна: з'явився "вогняний" прогноз таролога

04:40

План Путіна вперше за 20 років зазнає краху: напад РФ на Україну став переломним моментом - МВСВідео

04:10

Україну накриє неймовірна спека: синоптики назвали дату потеплінняВідео

03:48

"Добра російська традиція": В’ятрович сказав, коли буде палацовий переворот в РФ і як зміниться РосіяВідео

02:17

Рашисти гірше колумбійської наркомафії: Ектор Хіменес-Браво розповів, як його побили і кинули в лісі

01:45

Астролог назвав найнебезпечніші області України в травні: "можливі ракетні обстріли, пожежі і руйнування"

01:15

День акушерки 2022 в Україні: привітання і красиві картинки і свята

01:10

Ситуація в Маріуполі критична: всі сили кинули на її рішення - АрестовичВідео

00:51

Прикмети на 5 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:34

Потужний ракетний удар РФ по Україні: що відомо про руйнуванняВідео

00:22

Арестович оцінив ризик ядерного удару Росії по УкраїніВідео

00:03

Ступка розповів, як його кинула Логунова

04 травня, середа
23:52

Захисники Маріуполя зайняли кругову оборону: командир Азова про штурм орками АзовсталіВідео

Реклама
23:40

Під обстрілами окупантів загинув відомий український журналіст

23:25

Зітруть орків у порох: ЗСУ отримали від США майже всі обіцяні гаубиці

23:20

Нова фаза війни: астролог склала гороскоп для України на 9 травняВідео

23:20

У Маріуполь не поспішає: кремлівського пропагандиста засікли напівголим у Дубаї

22:59

Винищувачам РФ "підрізали крила": ЗСУ знищили два літаки Су-30Відео

22:33

Не обійшлося без зрадника: стало відомо, як рашисти прорвалися на АзовстальВідео

22:24

Аж мурашки по шкірі: Тіна Кароль зворушливо заспівала гімн України з футболістами ДинамоВідео

22:08

Армія РФ намагається наступати на трьох напрямках – АрестовичВідео

21:59

Торгівля награбованим: РФ через Крим вивозить за кордон вкрадене в Україні зерноВідео

21:56

Євробачення-2022 ще навіть не почалося: названо топ-5 переможців конкурсуВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти