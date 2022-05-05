"Кабаєва у молодості": Путін завів собі нову фаворитку - їй всього 16 років

У квітні Путін провів неформальну зустріч з фігуристкою Камілою Валієвою / Фото championat.com

Кремлівський диктатор Володимир Путін імовірно вже багато місяців сидить у бункері та виходить лише з особливої нагоди. Зокрема і для того, щоби привітати з 16-річчям російську фігуристку Камілу Валієву. Подейкують, що юна спортсменка стала новою фавориткою Путіна, а в мережі її називають "Кабаєвою в молодості".

26 квітня на зустрічі олімпійських чемпіонів Пекіна-2022 в Кремлі Путін провів неформальну зустріч з Валієвою. Цього дня дівчина святкувала свій день народження.

Путін помітно нервував, переминався з ноги на ногу, поплескував руками по трибуні, за якою стояв, а коли говорив про талант Каміли, розплився в усмішці.

Російський диктатор випив з фігуристкою шампанського і подарував їй шовкову хустку. Цікаво, що в стародавні часи існувала традиція: чоловіки дарували дівчатам хустки перед тим, як засватати їх.

Квітнева зустріч Путіна з Валієвою нагадує перше спілкування президента РФ з його нинішньою коханкою, а, може, вже і дружиною – гімнасткою Аліною Кабаєвою. Коли вони познайомилися, Аліні було 18 років.

Каміла Валієва - що про неї відомо

Каміла Валієва фігурним катанням займається з 3,5 років. Виступає в одиночному катанні, Олімпійська чемпіонка в командному змаганні (2022), чемпіонка світу серед юніорів (2020), переможниця фіналу юніорського Гран-прі сезону 2019/2020. Переможниця етапів Гран-прі-Skate Canada 2021 і Rostelecom Cup 2021, переможниця турніру серії "челленджер" Finlandia Trophy 2021, срібна призерка чемпіонату Росії (2021). Чемпіонка Росії (2022), а також чемпіонка Європи (2022).

11 лютого 2022 року International Testing Agency (ITA) повідомило, що в пробі на допінг спортсменки, взятої на чемпіонаті Росії в Санкт-Петербурзі в грудні, був виявлений заборонений в спорті препарат — триметазидин. Ця речовина є метаболіком,покращує кровообіг і витривалість спортсменів, що дозволяє їм виконувати більший обсяг тренувань. До слова, у Кабаєвої теж був скандал з допінгом під час її спортивної кар'єри.

14 лютого 2022 року спортивний суд CAS відхилив апеляції МОК, WADA і ISU і дозволив Камілі Валієвій виступ на Олімпіаді 2022, де вона і отримала свою медаль.

Як повідомляв Главред, в соцмережах ходять чутки, що Кабаєва знову вагітна. Про це йдеться в Instagram-акаунті general.svr.

"Ми вже повідомляли про те, що вчора президент Росії Володимир Путін, за словами очевидців, виглядав пригніченим і дещо відчуженим. Це цілком зрозуміло, вчора Путін дізнався, що його багаторічна співмешканка і мати його дітей Аліна Кабаєва вчергове, а вірніше, мабуть, позачергово вагітна. Тут би президенту жити та радіти, але - ні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ЗМІ з'ясували подробиці розкішного життя коханки президента РФ Володимира Путіна Аліни Кабаєвої. Спортсменка ховалася в Швейцарії разом з 4 дітьми від кремлівського диктатора в "приватному і дуже захищеному" шале на березі озера Лугано.

В квітні Кабаєва несподівано з'явилася в Москві на першій репетиції свого фестивалю на "ВТБ-арені".

Фото подружки "фюрера" потрапило в соцмережу. Користувачі помітили на її пальці обручку. Крім того, схоже, що до обличчя Кабаєвої доклав руку пластичний хірург.

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