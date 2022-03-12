Ні в чому собі не відмовляє: ЗМІ з'ясували, де і як живе коханка Путіна Кабаєва

Путін і Кабаєва / соцмережі

ЗМІ з'ясували подробиці розкішного життя коханки президента РФ Володимира Путіна Аліни Кабаєвої. Спортсменка мешкає в Швейцарії разом з 4 дітьми від диктатора країни-агресора в "приватному і дуже захищеному" шале на березі озера Лугано.

Як пише таблоїд The Mirror, ексгімнастка ні в чому собі не відмовляє в той час, коли її партнер-тиран змушує Україну "проходити через пекло".

Район відрізняється VIP-інфраструктурою. В одній з дорогих клінік під назвою Clinicа Sant'anna, за інформацією місцевого телеканалу, в 2015 році Кабаєва народила Путіну дівчаток-близнючок. Повідомляється, що батько був присутній на пологах, тому їм довелося зняти дві палати – для пари з немовлятами і охоронців.

"Купаючись в теплих весняних сонячних променях на цьому тижні, контраст між спокоєм Sant'anna і пологовим будинком, який розбомбили російські війська в Маріуполі, не може бути різкішим", - пише ЗМІ.

читайте такожБутусов розповів, коли і чим закінчиться війна в Україні"До пандемії коронавірусу часто ходили чутки про те, що коханка Путіна знаходиться в місті. Відомо, що вони часто зустрічаються тут, але кожен, хто їх знає, поклявся зберігати таємницю", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, український репер і продюсер Потап назвав президента РФ Володимира Путіна і самопроголошеного лідера РБ Олександра Лукашенка старичками, схильними до маразму і деменції.

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