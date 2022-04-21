УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Коханка Путіна знайшлася: Аліна Кабаєва з новим обличчям з'явилася в Москві

21 квітня 2022, 22:12

Судячи з фото, до обличчя Кабаєвої доклав руку їх сімейний пластичний хірург.

Кабаева / instagram.com/alina.kabaeva.fans

Коханка президента Росії Володимира Путіна і мати цого дітей Аліна Кабаєва, несподівано з'явилася в Москві.

За повідомленнями ЗМІ, Кабаєва ховалася в Швейцарії. Жінка з'явилася на першій репетиції свого фестивалю на "ВТБ-арені" в Москві, пишуть росЗМІ.

Фото подружки "фюрера" потрапило в соцмережу. Кабаєва з радістю фотографувалася з учасниками та тренерами фестивалю.

Користувачі Мережі помітили на її пальці обручку. Але це не єдине, що привернуло увагу. Вони також активно обговорюють зміни в зовнішності гімнастки.

Судячи з фото, до обличчя Кабаєвої доклав руку їх сімейний пластичний хірург.

Відзначимо, що останній раз на публіку Кабаєва виходила в грудні 2021 року – вона відвідала відкриття власного турніру "Небесна Грація".

false

Кабаєва виховує 4 дітей від Путіна

Як повідомляють ЗМІ, у пари четверо спільних дітей - два хлопчики і дівчинки - двійнята. Дочок вона народила в Швейцарії, там же, за чутками ЗМІ, вона і знаходиться.

Джерела пишуть, що у Кабаєвої і її сім'ї є швейцарські паспорти на різні імена і національності, тому ховатися простіше.

Олімпійська чемпіона з художньої гімнастики - персона відома і публічна, і те, що досі ніхто напевно не знає, де вона знаходиться, говорить про її серйозну охорону.

Раньше видання Le News повідомляло, що Федеральний департамент юстиції і поліції Швейцарії (FDJP) повідомив RTS, що були проведені необхідні перевірки і немає ніяких ознак присутності громадянки Кабаєвої в Швейцарії.

Нагадаємо, офіційна дружина Путіна розповіла, як він зробив їй пропозицію.

Читайте також:

viber
Володимир Путін Аліна Кабаєва
Реклама
Популярне
Везіння в грошах або солідний дохід: хто зі знаків стане щасливчиком тижня 18-24 квітняВезіння в грошах або солідний дохід: хто зі знаків стане щасливчиком тижня 18-24 квітня "Головний шпигун Путіна" і віцепрезидент "Газпромбанку" померли в один день - в цьому знайшли закономірність"Головний шпигун Путіна" і віцепрезидент "Газпромбанку" померли в один день - в цьому знайшли закономірність "Гидотні окупанти отримають по заслугах": Оля Цибульська показала руїни батьківського дому в Ірпені"Гидотні окупанти отримають по заслугах": Оля Цибульська показала руїни батьківського дому в Ірпені "Відосики" закінчилися: ЗСУ знищили взвод солдатів з Чечні"Відосики" закінчилися: ЗСУ знищили взвод солдатів з Чечні У РФ "поховали" окупанта Меньшикова, тіло якого досі лежить під КиєвомУ РФ "поховали" окупанта Меньшикова, тіло якого досі лежить під Києвом
Підтримайте Главред

Останні новини

23:24

Куди зник співак Губін: переїзд з Росії і страшна хвороба

23:12

"Вірила, що не існує таких грошей": Осадча звернулася до зірок ,які "ґвалтують Україну"Відео

23:09

"Вбивали людей для розваги": Зеленський розповів нові подробиці звірств окупантів під КиєвомВідео

23:01

Як перевірити яйця на свіжість: названо п'ять простих способів

22:51

Путін та Шойгу готували канцтабори для українців у Сибіру - РНБО

Реклама
22:38

Розслідувачі злили в мережу фото, як Лавров з коханкою і Дерипаска з ескортницею їздили до Японії

22:16

"Провалились вхлам": терорист Гіркін висловився щодо повного провалу збройних сил РФВідео

22:12

Коханка Путіна знайшлася: Аліна Кабаєва з новим обличчям з'явилася в Москві

21:33

"Скоро ми переможемо": зірка збірної України з футболу розплакався перед журналістамиВідео

21:22

"Складне рішення" : в Єврораді пообіцяли Україні важке озброєння

21:14

Кровопускання: чиновники і олігархи з РФ гинуть сім'ями при загадкових обставинах

21:10

Астролог розповіла, коли війна в Україні закінчиться і буде підписаний мирний договірВідео

20:39

Шмигаль обговорив із Байденом нові санкції проти Росії

20:36

Кадиров пообіцяв Путіну вбити Зеленського - РНБОВідео

20:27

У російській глибинці згорів інститут, в якому розроблювали ракети "Іскандер"

20:22

"Святе сімейство": Молода дружина Макаревича показала ніжне фото з музикантом і новонародженим сином

20:04

Роман Цимбалюк. Путін поки не помер, а бариги вже з'явилися?Відеоблоги

20:00

Нова розмова орків: в ОРДЛО окупанти використовують чоловіків, як рабів

20:00

Постріл у себе: що означатиме ядерний удар Росії по Україні

19:53

Довжиною в 300 метрів: з'явилися супутникові знімки величезної братської могили під МаріуполемВідео

Реклама
19:36

Путін влаштував ідеальний шторм: чому масова мобілізація доб'є РосіюПогляд

19:28

Неймовірне везіння і удача в грошах в травні: хто зі знаків буде притягувати до себе щастя магнітом

18:58

Тіла розкидало на кілометри: під Житомиром чоловік вмить втратив сім'ю від удару двох авіабомб РФВідео

18:29

Битва за Маріуполь – чому Путін відмовився від штурму заводу АзовстальПогляд

18:04

У Маріуполі окупанти просто зараз бомблять територію АзовсталіВідео

17:35

Чому війна в Україні для Росії закінчиться крахом держави і революцієюПогляд

17:24

Надя Дорофєєва вперше розповіла про розлучення з Дантесом, а він побажав їй знайти своє коханняВідео

17:15

Звільнення країни і сильна армія: як сонячне затемнення 30 квітня відіб'ється на ситуації в Україні

17:14

"Чіткий сигнал Путіну, що він кінчений": Клімкін назвав умову прямої участі НАТО у війні

17:12

Важка артилерія і сотні тисяч боєприпасів: Байден оголосив про новий пакет допомоги УкраїніВідео

17:08

У Мангуші окупанти масово вирили братські могили для вбитих ними жителів Маріуполя - радник мера

16:50

Ведучий популярного російського шоу підтримав Україну і йде з телеканалу

16:49

Великодній кошик: що обов'язково потрібно святити в церкві на Великдень 2022, прості рецептиВідео

16:43

Повністю знищено не менше п'яти рот: російські ВДВ-шники бояться воювати в УкраїніВідео

16:24

Машина Стінгера соколика підбила: бійці ЗСУ знищили літак окупантів з ПЗРК

16:10

Екс-дружина Ступки показала, як новий хлопець зробив їй пропозицію

15:42

В Україні продовжили воєнний стан на місяцьВідео

15:35

Як у Німеччині планують надати Росії право вбивати українців до кінця рокуПогляд

15:31

Великий прибуток і радісні події: названі знаки, яких в травні чекають кардинальні зміни в житті

15:00

Сильні молитви під час війни: за мир в Україні та здоров'я воїнів

Реклама
14:40

В Україні нарешті припиняться дощі - потеплішає до +20

14:30

Україна готова вдарити по Кримському мосту: у Путіна вибухнули різким звинуваченнямВідео

14:22

Найсмачніша сирна паска на Великдень 2022: готувати дуже швидко і простоВідео

14:18

Сивохо, який хотів миру з РФ, жорстко закликали вибачитися перед ветеранами. Той пообіцявВідео

14:15

ЗСУ - четверта армія НАТО, а Україна найближчим часом може вступити до Альянсу - експертВідео

13:54

Прикмети на 22 квітня: що не можна робити в Страсну п'ятницю і як уберегти будинок від бідиВідео

13:51

У Болгарії заарештували п'яних росіян, які билися і видавали себе за українців

13:45

"Ми вб'ємо всіх!": скандальний Охлобистін зібрався воювати за Путіна в Україні

13:21

Німеччина викреслила важке озброєння зі списку військової допомоги Києву - ЗМІ

13:18

Чому Кремль приречений програвати кожну розв'язану ним війнуПогляд

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти