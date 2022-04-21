Коханка Путіна знайшлася: Аліна Кабаєва з новим обличчям з'явилася в Москві

Кабаева / instagram.com/alina.kabaeva.fans

Коханка президента Росії Володимира Путіна і мати цого дітей Аліна Кабаєва, несподівано з'явилася в Москві.

За повідомленнями ЗМІ, Кабаєва ховалася в Швейцарії. Жінка з'явилася на першій репетиції свого фестивалю на "ВТБ-арені" в Москві, пишуть росЗМІ.

Фото подружки "фюрера" потрапило в соцмережу. Кабаєва з радістю фотографувалася з учасниками та тренерами фестивалю.

Користувачі Мережі помітили на її пальці обручку. Але це не єдине, що привернуло увагу. Вони також активно обговорюють зміни в зовнішності гімнастки.

Судячи з фото, до обличчя Кабаєвої доклав руку їх сімейний пластичний хірург.

Відзначимо, що останній раз на публіку Кабаєва виходила в грудні 2021 року – вона відвідала відкриття власного турніру "Небесна Грація".

Кабаєва виховує 4 дітей від Путіна

Як повідомляють ЗМІ, у пари четверо спільних дітей - два хлопчики і дівчинки - двійнята. Дочок вона народила в Швейцарії, там же, за чутками ЗМІ, вона і знаходиться.

Джерела пишуть, що у Кабаєвої і її сім'ї є швейцарські паспорти на різні імена і національності, тому ховатися простіше.

Олімпійська чемпіона з художньої гімнастики - персона відома і публічна, і те, що досі ніхто напевно не знає, де вона знаходиться, говорить про її серйозну охорону.

Раньше видання Le News повідомляло, що Федеральний департамент юстиції і поліції Швейцарії (FDJP) повідомив RTS, що були проведені необхідні перевірки і немає ніяких ознак присутності громадянки Кабаєвої в Швейцарії.

Нагадаємо, офіційна дружина Путіна розповіла, як він зробив їй пропозицію.

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