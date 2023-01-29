Jerry Heil повідала, як її рідний Васильків на Київщині постраждав від війни

Популярна українська співачка Jerry Heil розповіла, як сильно постраждав під час повномасштабної війни її рідний Васильків.

Jerry Heil повідала, як її рідний Василькові на Київщині постраждав від війни / скріншот з відео і фото УНІАН

Популярна українська співачка Jerry Heil (справжнє ім'я-Яна Шемаєва) розповіла про те, як постраждало під час повномасштабної війни її рідне місто Васильків, що на Київщині. Дівчина емоційно висловилася в інтерв'ю для YouTube-проєкту "Як ти?".

За словами співачки, після атак ворогів наприкінці лютого та у березні 2022 року у Василькові було повністю знищено місцевий аеродром, сталося загоряння на нафтобазі у селі Крячки, що фактично вважається Північною околицею міста. Крім цього, суттєво постраждав житловий сектор населеного пункту − зруйновані багатоквартирні будинки, магазини та дитячі майданчики.

"Я в'їжджала в розбомблене місто. У нас зруйнували училище, ліцей. Просто все місто. Він так понівечений. Відчуття, ніби це дійсно якась паралельна реальність, не може такого бути, що просто хтось прийшов і стер з лиця Землі місто, залишивши там розруху. Дуже боляче", - з болем сказала дівчина.

Батьки яни не захотіли їхати з міста, незважаючи на всі жахи війни.

"Я на відстані намагалася вжити якихось заходів, щоб їх кудись змістити. Я знайшла людей, які готові були їх евакуювати. Вже ці люди почали їм дзвонити: "Давайте ми вас вивеземо, там село є". Ні. Остаточна була відповідь. Я зрозуміла, що це їх вибір, вони прийняли для себе таке рішення і мені, напевно, потрібно з ними якось рахуватися, тому що вони дорослі свідомі люди", -підсумувала співачка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що пізніше поп-співачка Jerry Heil разом з Лесею Нікітюк виконали гумористичну пісню дуетом ‒ за мотивами інтернет-мема про росіянку, яка не хотіла їхати з анексованого Росією Криму.

"Душевно, по-домашньому. Цілий день позавчора носила в собі ідею, що варто зробити який-небудь трек з цього відео. Ніяк не могла прийняти, що якось радісно від цих подій. Тому що це не наш менталітет - писати коменти "Так вам і треба" і радіти, коли комусь погано. Але від відчуття справедливості все тремтіло. І тут вночі мені пише Леся Нікітюк - з тією ж ідеєю! Це була доля", ‒ написала Jerry Heil.

Пізніше Jerry Heil випустила новий трек з модною аранжуванням під назвою "Козацькому роду". Вона заспівала про знаменитих українських козаків і окремо згадала Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.