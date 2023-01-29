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Jerry Heil повідала, як її рідний Васильків на Київщині постраждав від війни

29 січня 2023, 14:06
Популярна українська співачка Jerry Heil розповіла, як сильно постраждав під час повномасштабної війни її рідний Васильків.
Хейл, Васильків
Jerry Heil повідала, як її рідний Василькові на Київщині постраждав від війни / скріншот з відео і фото УНІАН

Популярна українська співачка Jerry Heil (справжнє ім'я-Яна Шемаєва) розповіла про те, як постраждало під час повномасштабної війни її рідне місто Васильків, що на Київщині. Дівчина емоційно висловилася в інтерв'ю для YouTube-проєкту "Як ти?".

За словами співачки, після атак ворогів наприкінці лютого та у березні 2022 року у Василькові було повністю знищено місцевий аеродром, сталося загоряння на нафтобазі у селі Крячки, що фактично вважається Північною околицею міста. Крім цього, суттєво постраждав житловий сектор населеного пункту − зруйновані багатоквартирні будинки, магазини та дитячі майданчики.

"Я в'їжджала в розбомблене місто. У нас зруйнували училище, ліцей. Просто все місто. Він так понівечений. Відчуття, ніби це дійсно якась паралельна реальність, не може такого бути, що просто хтось прийшов і стер з лиця Землі місто, залишивши там розруху. Дуже боляче", - з болем сказала дівчина.

Батьки яни не захотіли їхати з міста, незважаючи на всі жахи війни.

"Я на відстані намагалася вжити якихось заходів, щоб їх кудись змістити. Я знайшла людей, які готові були їх евакуювати. Вже ці люди почали їм дзвонити: "Давайте ми вас вивеземо, там село є". Ні. Остаточна була відповідь. Я зрозуміла, що це їх вибір, вони прийняли для себе таке рішення і мені, напевно, потрібно з ними якось рахуватися, тому що вони дорослі свідомі люди", -підсумувала співачка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що пізніше поп-співачка Jerry Heil разом з Лесею Нікітюк виконали гумористичну пісню дуетом ‒ за мотивами інтернет-мема про росіянку, яка не хотіла їхати з анексованого Росією Криму.

"Душевно, по-домашньому. Цілий день позавчора носила в собі ідею, що варто зробити який-небудь трек з цього відео. Ніяк не могла прийняти, що якось радісно від цих подій. Тому що це не наш менталітет - писати коменти "Так вам і треба" і радіти, коли комусь погано. Але від відчуття справедливості все тремтіло. І тут вночі мені пише Леся Нікітюк - з тією ж ідеєю! Це була доля", ‒ написала Jerry Heil.

Пізніше Jerry Heil випустила новий трек з модною аранжуванням під назвою "Козацькому роду". Вона заспівала про знаменитих українських козаків і окремо згадала Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Васильков новини шоу бізнесу Jerry Heil війна Росії та України
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