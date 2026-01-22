Волонтер Сергій Стерненко отримав посаду в Міноборони - чим він буде займатись

Федоров назвав кроки для посилення дронових підрозділів, наголосивши на системному забезпеченні, аналітиці та масштабуванні ефективного бойового досвіду.

Волонтер Сергій Стерненко отримав посаду в Міноборони / Колаж: Главред, фото: mil.gov.ua, Михайло Федоров/ Telegram (t.me/zedigital)

Стерненко отримав посаду ардника Федорова

Волонтер буде займатись підвищенням ефективності застосвання дронів

Відомий український волонтер Сергій Стерненко був призначений радником міністра оборони з питань підвищення ефективності застосуваня безпілотників. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров у Telegram.

Федоров розповів, що провів зустріч із волонтером Сергієм Стерненком щодо поглиблення співпраці для більш ефективного виконання визначених завдань.

"Відтепер Сергій буде моїм радником з питань підвищення використання БпЛА на фронті. Його досвід допоможе нам реалізувати спільне бачення підвищення ефективності безпілотних підрозділів", - повідомив він.

Водночас міністр оборони наголосив, що вже зараз відомству необхідно працювати за кількома ключовими напрямами, насамперед над базовим забезпеченням дронових підрозділів. Постачання має бути впорядкованим, щоб військові своєчасно отримували дієві засоби ураження, здатні ефективно застосовуватися в поточних умовах.

Федоров також зазначив, що окрему увагу приділяють аналітиці та підвищенню результативності, де особливо корисною є експертиза Стерненка. Наразі близько 50 підрозділів із 400 забезпечують приблизно 70% усіх уражень противника.

"Наша мета — допомогти швидко вирости іншим 350 і значно збільшити масштаб знищення росіян. Додаткове навчання, аналіз операцій, обмін досвідом — ми вдосконалимо всі процеси, спираючись на якісні дані з фронту та фідбек військових. Маємо спільне бачення щодо підвищення ефективності дронових підрозділів. Упевнений, що разом нам вдасться втілити все задумане, допомогти кожному екіпажу зростати та вийти на новий рівень", - резюмував він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 19 січня президент України Володимир Зеленський схвалив призначення Павла Єлізарова заступником командувача Повітряних сил Збройних сил України.

Раніше глава держави призначив колишню міністерку фінансів і віцепрем’єр-міністерку Канади Христю Фріланд радницею з питань економічного розвитку.

Також указом президента №14/2026 Сергій Кислиця був призначений на посаду першого заступника Кирила Буданова.

Про персону: Михайло Федоров Федоров Михайло - український підприємець та державний діяч. З 29 серпня 2019 року — віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. З 14 січня 2026 року - міністр оборони України. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики. У минулому Народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрового напрямку. Керівник digital-напряму передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року. Член Ради національної безпеки і оборони України з 19 березня 2021 року. Член Ставки Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

